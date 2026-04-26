Nadim Donato é reeleito presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac em Minas Gerais

Nadim Donato, empresário do comércio mineiro, foi reeleito presidente do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, Sesc e Senac para a gestão 2026/2030.

A eleição aconteceu nesta sexta-feira, 24 de abril de 2026, em pleito ocorrido na sede da Fecomércio MG, com a presença de 52 sindicatos filiados, sendo 48 votos a favor e 4 em branco, confirmando a satisfação de todo o empresariado do comércio de bens, serviços e turismo do estado com a administração sob o comando de Nadim Donato, que implantou importante desenvolvimento nas ações e marcas de tão conceituadas e respeitadas entidades.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, que abrange mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade. Outra importante atribuição da Fecomércio MG é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Desde 2022, a Federação tem se destacado na agenda pública, promovendo discussões sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A Fecomércio MG trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor em âmbito municipal, estadual e federal. A Federação busca melhores condições tributárias para as empresas e celebra convenções coletivas de trabalho, além de oferecer benefícios que visam o fortalecimento do comércio. Com 87 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia mineira.