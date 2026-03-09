Megaobra de R$ 240 milhões em Uberaba

Megaobra de R$ 240 milhões em Uberaba

Uberaba pode dar um passo decisivo para ampliar a segurança no abastecimento de água com a implantação do Sistema de Abastecimento do Rio Grande, considerado um dos maiores projetos de infraestrutura hídrica já planejados para o município. A iniciativa, coordenada pela Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), prevê investimento estimado em R$ 240 milhões e já desperta interesse de cerca de 20 empresas nacionais e internacionais, que avaliam participar da licitação para execução da obra. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/143613/megaobra-de-r-240-milhoes-vai-garantir-agua-para-uberaba

Mineiros conquistam medalhas na Tailândia

Estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais tiveram desempenho de destaque na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras (International Talent Mathematics Contest) 2026, realizada em Bangkok, na Tailândia. Ao todo, a delegação mineira conquistou 37 medalhas, entre ouro, prata e bronze, além de dez menções honrosas. Ao todo, R$ 1,7 milhão foram disponibilizados para garantir a participação dos estudantes mineiros na competição, realizada em Bangkok, e encerrada nesta semana. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5377/estudantes-mineiros-conquistam-medalhas-de-ouro-em-olimpiada-internacional-de-matematica-na-tailandia

Área azul retomada em Juiz de Fora

A assessoria da concessionária da Área Azul, Estapar, informou que, com a retomada gradual das atividades na cidade, o sistema de estacionamento rotativo será novamente cobrado, operando normalmente a partir desta segunda-feira (9), após orientação da Prefeitura de Juiz de Fora. A cobrança havia sido suspensa no dia 27 de fevereiro, em resposta ao estado de calamidade pública em que se encontrava a região. Ainda conforme a nota, a medida “visa garantir a sustentabilidade do sistema, restabelecer a rotatividade das vagas e contribuir para a organização do trânsito na cidade.” (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/08-03-2026/apos-10-dias-cobranca-na-area-azul-sera-retomada.html

Muzambinho recebe robôs da Coreia

O campus de Muzambinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais realizou a cerimônia simbólica de entrega oficial dos robôs educacionais do projeto “Robô Educacional Huenit para o Desenvolvimento de Futuros Talentos em Tecnologias Convergentes”. No Brasil, três instituições foram selecionadas para receber os equipamentos, sendo que cada uma recebeu 22 robôs. O investimento realizado pelas empresas envolvidas no projeto está avaliado em aproximadamente R$ 400 mil, reforçando a importância da iniciativa para o desenvolvimento tecnológico e educacional. (Muzambino.com)

https://muzambinho.com.br/2026/03/07/campus-muzambinho-recebe-robos-educacionais-da-coreia-do-sul-em-projeto-internacional-de-inovacao/

Nova Lima no Top 5 em excelência

O município de Nova Lima alcançou a quinta posição no ranking nacional do Índice de Ecossistemas de Impacto (Indei) 2026, estudo idealizado pelo Impact Hub Brasil para mapear a prosperidade sistêmica nos territórios brasileiros. O resultado coloca a cidade no topo da lista em Minas Gerais. A posição de destaque se sustenta pela presença de Nova Lima na elite do levantamento. O município aparece no Top 10 nacional em dois dos principais pilares avaliados: o eixo econômico-empresarial e o sociocultural, indicadores que medem capacidade de inovação, densidade de talentos e dinamismo produtivo. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/nova-lima-entra-no-top-5-nacional-em-excelencia-economica-e-sociocultural/

Salinas terá Prepara Gastronomia

O município de Salinas se prepara para mais uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da gastronomia regional e do empreendedorismo local. Nesta segunda-feira (9), será realizado o lançamento oficial do 4º Festival Gastronômico e Cultural de Salinas, ocasião em que também será apresentada uma nova edição do Programa Prepara Gastronomia, iniciativa desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais. O encontro reunirá donos de bares, restaurantes e empreendedores do setor de alimentação fora do lar interessados em participar do festival, que neste ano acontecerá nos dias 5 e 6 de junho. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/salinas-tera-nova-edicao-do-programa-prepara-gastronomia-e-lanca-4o-festival-gastronomico-e-cultural/