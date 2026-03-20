Grupo faz operação de R$ 800 milhões

Foto: Carlos Detrever Vieira Conterato

COLUNA MG

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Grupo faz operação de R$ 800 milhões

O Grupo 3 Corações, líder nacional no segmento de cafés, comprou as operações da multinacional General Mills no Brasil, que inclui a fábrica em Pouso Alegre, Sul de Minas. A transação é avaliada em R$ 800 milhões. A sede global da General Mills em Minneapolis (EUA) publicou que o acordo definitivo foi firmado nesta terça-feira (18/3). O objetivo da fusão é expandir a participação do Grupo 3corações no setor de alimentos. A General Mills é uma multinacional que está entre as líderes desse segmento no mundo. Ela tem grandes marcas de alimentos básicos, snacks e temperos no Brasil, como a Yoki e Kitano. (Terra do Mandu)

https://terradomandu.com.br/index.php/2026/03/18/grupo-3coracoes-compra-general-mills-no-brasil-por-r-800-milhoes/

Mercado imobiliário aquecido em Uberlândia

O mercado imobiliário de Uberlândia registrou queda no número de apartamentos disponíveis, indicando um cenário de aquecimento do setor. Dados do Panorama do Mercado Imobiliário, elaborado pela Brain Inteligência Estratégica para o Sinduscon, mostram que o estoque de unidades residenciais verticais caiu cerca de 7% na comparação entre o quarto trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. O movimento sinaliza que os imóveis estão sendo absorvidos pelo mercado em ritmo consistente, acompanhando o crescimento das vendas registrado no período. (Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/estoque-de-apartamentos-cai-em-uberlandia-e-indica-mercado-imobiliario-aquecido/

Caeté busca parceiros de tecnologia

O prefeito Alberto Pires, acompanhado do diretor-presidente da FEC, Mário Soares, e do coordenador Leonardo Távora, participou de uma reunião com o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Lucas Mendes. O encontro teve como principal objetivo apresentar ao Governo do Estado o projeto do Sandbox Regulatório Municipal de Caeté, além do futuro Polo de Tecnologia e Inovação. As iniciativas visam impulsionar o desenvolvimento tecnológico do município. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-apresenta-projetos-ao-governo-de-minas-e-busca-parcerias-para-desenvolvimento-tecnologico/

Ouro Preto tem recursos para hospital

A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto vai receber um investimento de R$ 700 mil para ações na área da saúde. R$ 300 mil serão destinados a um projeto de atendimento odontológico voltado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca ampliar, por meio do SUS, a realização de procedimentos em centro cirúrgico e outros R$ 400 mil devem ser aplicados em melhorias estruturais da unidade hospitalar (Jornal O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/santa-casa-de-ouro-preto-recebe-r-700-mil-para-ampliar-atendimentos-e-estrutura/

Coritiba FC investe em Minas

A cidade de São Roque de Minas, um dos maiores territórios geográficos do Sul de Minas e berço do São Francisco, entrou definitivamente para o mapa do futebol de base nacional nesta quarta-feira, 18,: o Coritiba Foot Ball Club realizou o lançamento oficial de sua primeira escolinha no estado de Minas Gerais. O projeto marca o início de uma expansão estratégica do clube paranaense, que prevê a inauguração de pelo menos outras cinco unidades no estado já no mês de abril. (Observo)

https://www.observo.com.br/coritiba-foot-ball-clube-lanca-escolinha-de-futebol-em-sao-roque-de-minas

Concessão da BR-040 completa 1 ano

A Via Cristais, subsidiária da Vinci Highways, celebra 1 ano de concessão da BR-040 com a conclusão da primeira fase de transformação do trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO). Entregue 108 dias antes do prazo, essa etapa marca um ano de avanços concretos na segurança, na mobilidade e na experiência de quem trafega diariamente, reforçando o papel estratégico da rodovia para o desenvolvimento do país. Antes de a Via Cristais assumir a operação do trecho, em março de 2025, o corredor apresentava manutenção limitada e níveis de serviço incompatíveis com sua relevância estratégica. De acordo com dados estatísticos da Polícia Rodoviária Federal, o número de fatalidades reduziu em 24% em 2025, quando comparado aos registros de 2024. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/br-040-entre-minas-gerais-e-goias-celebra-1-ano-de-mudancas-que-transformam-a-experiencia-de-quem-trafega-a-cada-quilometro/