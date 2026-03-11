Edital da 4ª Maratona Faemg Jovem já está disponível

“O meu negócio é agro” é o tema da nova edição da Maratona Faemg Jovem, iniciativa do Sistema Faemg Senar que mobiliza jovens mineiros em torno de desafios voltados à inovação, liderança e desenvolvimento do agronegócio.



Neste ano, a competição segue reforçando o protagonismo da juventude na construção do presente e do futuro do setor agropecuário em Minas Gerais. A proposta é estimular a participação de jovens que já atuam ou têm interesse no agronegócio, incentivando a criação de soluções, projetos e iniciativas que fortaleçam o campo e ampliem as oportunidades de desenvolvimento nas comunidades rurais.



Para participar do programa, é necessário ter entre 18 e 30 anos, residir em Minas Gerais e possuir escolaridade mínima de ensino médio completo. A maratona é aberta a produtores rurais, filhos de produtores, estudantes, profissionais e pessoas interessadas no agro. Os participantes também devem ter disponibilidade para participar de atividades presenciais e a distância, conforme previsto no edital.



Durante a competição, os jovens irão se organizar em equipes vinculadas aos Sindicatos dos Produtores Rurais (SPR) de suas regiões, e ao longo da jornada, os times enfrentarão desafios voltados à realidade do agronegócio, com avaliação baseada na execução das propostas e no impacto das iniciativas desenvolvidas.



O edital com todas as regras, prazos e orientações está disponível no site do Sistema Faemg Senar.