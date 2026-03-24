Curvelo recebe novas unidades da Escola SESI e do Senac e amplia oferta de educação e qualificação na região

Fotos: Sebastião Jacinto

Investimentos somam R$ 18,4 milhões e reforçam atuação integrada do Sistema S no município

Curvelo passou a contar, nesta sexta-feira (20), com novas estruturas voltadas à educação e à qualificação profissional. As unidades da Escola SESI e do Senac foram inauguradas em cerimônia que reuniu autoridades e representantes do setor produtivo, reforçando a atuação integrada do Sistema S no município.

A programação teve início com a inauguração da nova unidade do Senac. O encerramento da agenda foi marcado pela inauguração da Escola SESI Curvelo, que amplia a oferta de educação básica na região, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

Segundo o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, a nova unidade representa um investimento estratégico na educação e no desenvolvimento regional. “A Escola SESI Curvelo chega para ampliar oportunidades e preparar jovens para um mundo cada vez mais orientado por conhecimento, tecnologia e inovação. Com uma estrutura moderna e ambientes voltados para a aprendizagem prática, estamos criando um espaço que estimula talento, criatividade e pensamento crítico. É assim que contribuímos para formar cidadãos mais preparados e fortalecer o futuro de Minas Gerais”, destaca Roscoe.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, a nova estrutura representa um salto qualitativo para a região. “Mais do que um prédio moderno, estamos oferecendo uma plataforma de transformação social. Com laboratórios de última geração e foco em eixos estratégicos como Saúde e Gastronomia, o Senac em Curvelo está pronto para converter o potencial econômico da cidade em empregos reais e renda para as famílias, além de garantir que o setor de Serviços e o Comércio tenha o suporte necessário para continuar crescendo com inovação”, afirma o Donato.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), Antônio Pitangui, também ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da região. “O saber e a capacitação são fundamentais para todos, especialmente para nossas crianças, que precisam de oportunidades para construir o futuro”, ressalta Pitangui.

Com investimento total de R$18,4 milhões, sendo R$15,5 milhões aportados pela FIEMG na implantação da Escola SESI e R$2,9 milhões do Sistema Fecomércio MG destinados ao Senac, a iniciativa representa um avanço estratégico para o fortalecimento da educação e da formação profissional em Curvelo e cidades do entorno.

Instalada em uma área que já pertencia ao SESI e que anteriormente funcionava como clube, a nova escola passou por obras de reforma e ampliação para receber uma estrutura moderna, alinhada às demandas educacionais contemporâneas.

A unidade tem capacidade para atender até 870 estudantes, oferecendo turmas de Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O projeto pedagógico é voltado à formação integral dos alunos, integrando conhecimento acadêmico, inovação, tecnologia e desenvolvimento socioemocional.

A infraestrutura foi planejada para proporcionar experiências de aprendizagem mais dinâmicas e inclui ambientes como laboratório de ciências, sala de robótica, espaço maker e sala multicultural, além de biblioteca, estúdio e espaços voltados à convivência e ao desenvolvimento esportivo, como quadra coberta e campo society.

A inauguração ocorre em um momento de crescimento econômico de Curvelo, impulsionado por investimentos industriais e pela expansão das atividades produtivas na região. O município se consolida como um polo estratégico, com destaque para a indústria e a agropecuária, o que amplia a demanda por mão de obra qualificada.

Confira as fotos do evento clicando aqui.

Imprensa FIEMG