Com R$ 75 milhões para expansão nacional, programa PotencializEE é lançado na FIEMG

Foto: Sebastião Jacinto Junior

Iniciativa apresentada na vai oferecer diagnósticos energéticos subsidiados, apoio técnico e acesso a crédito para micro, pequenas e médias indústrias

Com investimento de aproximadamente R$ 75 milhões para a expansão nacional do programa PotencializEE, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) sediou, nesta segunda-feira (12/5), em Belo Horizonte, a abertura oficial da iniciativa em Minas Gerais. O Roadshow PotencializEE – Investimentos Transformadores em Eficiência Energética reuniu representantes do Governo Federal, do setor industrial e de instituições parceiras para apresentar ações voltadas à eficiência energética na indústria brasileira.

O PotencializEE é uma iniciativa de Cooperação Brasil-Alemanha, coordenada pela GIZ e liderada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com foco na redução de custos, aumento da competitividade e descarbonização da indústria. O programa oferece suporte técnico, capacitação e acesso facilitado ao crédito para micro, pequenas e médias indústrias com até 499 funcionários implementarem medidas de eficiência energética.

Durante a abertura do evento, o presidente em exercício da FIEMG, Bruno Melo Lima, destacou a relevância da eficiência energética para o futuro da indústria brasileira. “Programas como o PotencializEE aproximam as empresas de soluções concretas para redução de custos operacionais, aumento da eficiência produtiva e fortalecimento da competitividade em um cenário cada vez mais desafiador”, afirmou, ressaltando ainda que a agenda também está conectada às demandas globais por descarbonização e transição energética.

O presidente em exercício da FIEMG também enfatizou que o SENAI Minas Gerais foi escolhido para sediar a primeira edição do roadshow no país em reconhecimento à sua atuação e contribuição no desenvolvimento do programa. Após Belo Horizonte, o roadshow seguirá para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O cônsul-geral da Alemanha, Jan Freigang, afirmou que o programa ajuda pequenas e médias empresas brasileiras a implementar medidas de eficiência energética com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir custos com desperdício de energia e diminuir emissões de gases de efeito estufa. Ele destacou os resultados do projeto piloto realizado em São Paulo, que contabilizou 400 diagnósticos energéticos e mais de 250 projetos implementados.

A gerente do Procel, Myrthes Marcelle Farias dos Santos, ressaltou que a eficiência energética se tornou um fator estratégico para a competitividade da indústria brasileira. Segundo ela, a energia economizada representa recursos que podem ser reinvestidos em inovação, modernização e crescimento das empresas.

Representando a Confederação Nacional da Indústria (CNI), Idenilza Moreira de Miranda destacou que a transição energética deixou de ser apenas uma pauta ambiental e passou a integrar diretamente a agenda de competitividade industrial. Ela afirmou que a eficiência energética e a descarbonização representam oportunidades para investimentos em inovação e fortalecimento da indústria nacional.

A coordenadora-geral de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia, Samira Sana, agradeceu à FIEMG pela parceria na expansão nacional do programa e destacou que Minas Gerais foi escolhido como primeiro estado por concentrar um grande número de pequenas e médias indústrias alinhadas ao perfil do PotencializEE.

Entre as principais entregas do programa estão diagnósticos energéticos 100% subsidiados, estruturação de projetos de eficiência energética, capacitação técnica pelo SENAI e apoio à implementação e ao acesso ao crédito. A meta operacional prevê a realização de 1.765 diagnósticos energéticos entre 2026 e fevereiro de 2029, com apoio técnico do SENAI.

O PotencializEE é voltado para empresas industriais energointensivas, com custo médio mensal com energéticos igual ou superior a R$ 10 mil, além de micro, pequenas e médias indústrias com potencial de redução de consumo energético. O programa atua em etapas que incluem mobilização, diagnóstico energético, identificação de oportunidades de eficiência, estruturação de projetos, apoio ao financiamento e implementação das ações.

Também participaram da programação o diretor regional do SENAI Minas Gerais, Christiano Leal; a coordenadora de Desenvolvimento Industrial do SENAI Nacional, Francisca Rangelia Camelo Coelho; o assessor técnico de investimentos e cooperação com instituições financeiras, Olímpio Lage; a gerente da Área de Transição Energética e Climática do BNDES, Cláudia Noel; o gestor de Negócios do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEMG (NAC), Agnaldo Lima; e o sócio-diretor da Transcofer, Mateus Brisotti, empresário atendido pelo programa PotencializEE em São Paulo.

Confira as fotos do evento no Flick do Sistema FIEMG.

Denise Lucas

Imprensa FIEMG