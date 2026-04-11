Atacarejo mineiro fatura R$ 26 bilhões

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

COLUNA MG

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Atacarejo mineiro fatura R$ 26 bilhões

As quatro maiores redes de atacarejo em Minas Gerais alcançaram, em 2025, um faturamento conjunto de R$ 26,1 bilhões, valor 10,13% superior ao obtido no ano anterior, quando somaram R$ 23,7 bilhões. Além disso, essas empresas contabilizaram 301 unidades em operação e empregaram 41.162 trabalhadores no Estado. São elas o Grupo Mart Minas (R$ 12,5 bilhões); Grupo ABC (R$ 5,5 bilhões); Grupo Bahamas (R$ 4,5 bilhões); Villefort (R$ 3,6 bilhões). De acordo com o relatório, o faturamento dessas quatro empresas com atuação em Minas Gerais representa 7,06% do total obtido pelas 24 companhias vinculadas à Abaas no país. (Edição do Brasil).

https://edicaodobrasil.com.br/atacarejo-mineiro-cresce-10-e-alcanca-faturamento-de-r-26-bilhoes/

Paraopeba inicia complexo esportivo

Prefeitura de Paraopeba deu início às obras de construção de um novo e moderno complexo esportivo no espaço onde funcionava o tradicional Campo do Ferrugem. O projeto marca um importante avanço na infraestrutura esportiva do município, ampliando as oportunidades de lazer, convivência e prática de atividades físicas para a população. O local está sendo transformado em uma arena completa, que contará com um campo de futebol oficial com grama sintética, arquibancadas para acomodação do público, além de uma área de lazer planejada para atender famílias e visitantes. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/prefeitura-de-paraopeba-inicia-obras-de-moderno-complexo-esportivo-no-antigo-campo-do-ferrugem/

Santa Casa habilitada para procedimento

Em um marco histórico para a saúde do Sul de Minas, a Santa Casa de Misericórdia de Passos obteve a aprovação formal para realizar procedimentos de Neurocirurgia Endovascular e Trombectomia Mecânica (código 16.18) pelo Sistema Único de Saúde. A decisão foi ratificada durante a 328ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite. Com essa habilitação, o hospital consolida-se como um centro de alta complexidade, capaz de oferecer o que há de mais moderno no tratamento do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo com oclusão de grandes vasos. (Observo)

https://www.observo.com.br/santa-casa-de-passos-e-habilitada-para-realizar-trombectomia-mecanica-pelo-sus

Agroindústria tem atividades suspensas

Em atendimento a denúncia de poluição hídrica no município de Arcos, o Grupamento de Policiamento de Meio Ambiente realizou fiscalização num empreendimento de agroindústria localizado na zona rural de Formiga, na semana passada. A ação foi motivada por relatos de possível contaminação do Rio São Domingos por resíduos possivelmente oriundos da atividade de suinocultura. Durante a vistoria, os militares constataram evidências de extravasamento de dejetos não tratados diretamente no solo, os quais escoaram até curso d’água, causando poluição ambiental. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/pm-ambiental-suspende-atividades-irregulares-em-granja-de-porcos-e-aplica-multa-de-r-1954-mil

Feira tem 100 milhões em operações

O Sicoob Nossocrédito marcou presença de destaque na Fetec 2026, reafirmando seu papel como uma das instituições pioneiras no apoio ao evento. A cooperativa realizou em torno de R$ 100 milhões em operações de crédito durante os três dias do evento. A avaliação foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Leonardo Lima Diogo, durante o encerramento da feira. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221114

Balanço Social lançado em Timóteo

O ano de 2025 foi marcado pela transformação em oportunidades reais para quem mora nas regiões onde a Aperam e a Aperam BioEnergia atuam. Por meio da Fundação Aperam Acesita, foram investidos R$ 6,8 milhões em ações de desenvolvimento social nos Vales do Aço e do Jequitinhonha, alcançando mais de 157 mil pessoas. O Balanço Social 2025 da Fundação Aperam Acesita apresenta o detalhamento dessas ações e foi lançado na noite da última quarta-feira (08/04), no Clube Campestre, em Timóteo. Autoridades locais, representantes das entidades beneficiadas pelas ações e de veículos de comunicação, marcaram presença no evento. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/balanco-social-da-fundacao-aperam-acesita-e-lancado-em-timoteo/