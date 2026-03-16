Arrecadação cresce em Minas

Foto: Marcello Casal Jr. Agência Brasil/DC

COLUNA MG

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Arrecadação cresce em Minas

A arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em Minas Gerais, registrou queda de 10,5% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. No entanto, no primeiro bimestre de 2026, o montante total arrecadado entre impostos e receitas pelo governo de Minas Gerais teve alta de 2,24%, superando o volume arrecadado no ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/arrecadacao-cresce-minas-apesar-queda-icms/

Serra dos Aimorés renova frota

O prefeito de Wander Pinto realizou neste sábado (14/03) a entrega de 07 novos veículos para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés. A iniciativa tem como objetivo melhorar o transporte de pacientes que precisam se deslocar para consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade. A renovação da frota faz parte de um esforço da administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Com os novos veículos, a prefeitura busca oferecer mais segurança, conforto e agilidade no deslocamento dos usuários do SUS. (Jornal Em Tempo).

https://jornalemtempo.com/wander-pinto-renova-frota-da-saude-de-serra-dos-aimores

Saúde de Valadares recebe recursos

A rede de saúde de Governador Valadares receberá R$ 20,7 milhões em investimentos provenientes do acordo de reparação do rompimento da barragem de Mariana. Os recursos foram viabilizados por meio da articulação do deputado estadual Enes Cândido e do deputado federal Hercílio Diniz. O anúncio foi feito pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões. Os investimentos têm como objetivo ampliar e qualificar a rede de atendimento à população, contemplando melhorias na estrutura, aquisição de equipamentos e implantação de novos serviços de saúde. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/saude-de-valadares-recebera-r-207-milhoes-em-investimentos-do-acordo-de-reparacao-do-desastre-de-mariana/

Parques com banheiros em MoC

A Prefeitura de Montes Claros anunciou uma iniciativa que promete melhorar a infraestrutura e o conforto dos frequentadores das áreas verdes da cidade. A administração municipal abriu processo de credenciamento para empresas interessadas em instalar, construir e manter módulos de banheiros públicos em parques municipais, medida considerada um avanço para quem utiliza esses espaços para lazer, esporte e convivência social. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/parques-de-montes-claros-terao-banheiros-publicos-em-projeto-de-parceria-com-a-iniciativa-privada/

Uberaba com crédito a multas de trânsito

Uberaba possui crédito de R$712.412,45 referentes a multas por infrações cometidas na cidade por veículos licenciados em outras unidades da federação. O montante é resultado de 2.626 infrações cometidas por motoristas com carros licenciados no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/uberaba-tem-credito-de-r-712-mil-com-estados-em-multas-de-transito-1.602215

Justiça restaura proteção da Serra do Curral

A Justiça determinou a restauração da proteção ambiental da Serra do Curral, em Belo Horizonte, e multou a Agência Nacional de Mineração (ANM) em R$ 4 milhões. A decisão anula uma norma que havia reduzido a área preservada e suspende 57 processos minerários que ameaçavam o patrimônio natural da região. A medida, publicada ontem, segunda-feira, reforça a importância da Serra do Curral como marco natural e cultural de Minas Gerais, garantindo a preservação de sua integridade ambiental. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/03/10/justica-restaura-protecao-da-serra-do-curral/