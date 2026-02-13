Aeroportos de Minas recebem investimentos

Aeroportos de Minas recebem investimentos

O Aeroporto de Montes Claros está entre os 11 terminais contemplados no Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos, anunciado nessa quarta-feira (11), em Brasília. Com o objetivo de ampliar a conexão das áreas produtivas do interior aos grandes centros, o projeto conta com R$ 5,7 bilhões em investimentos. Além do Aeroporto de Montes Claros, a verba contempla os aeroportos de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/aeroporto-de-montes-claros-recebera-investimento-da-uniao/

Cervejarias anunciam fusão em Poços

O setor cervejeiro do sul de Minas Gerais vive um marco histórico. Após mais de oito meses de negociações, a Cervejaria Gonçalves e a Cervejaria Gorillaz oficializam sua união, passando a operar como uma única empresa sob o nome Grupo Gonçalves. A fusão consolida a maior cervejaria da região com capacidade produtiva de 100 mil litros mensais e inaugura uma nova fase de expansão e fortalecimento do mercado artesanal mineiro. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/02/13/cervejaria-goncalves-anuncia-fusao-e-cria-a-maior-cervejaria-do-sul-de-minas-gerais/

Itatiaiuçu adere ao consórcio

O Município de Itatiaiuçu deu mais um passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres com a concretização do convênio com o Consórcio Regional de Promoção de Cidadania Mulheres das Gerais. A formalização da parceria ocorreu após reunião entre representantes da Prefeitura e do Consórcio. A adesão integra a primeira medida de reparação coletiva prevista no Segundo Termo de Acordo Complementar implementada e direcionada, principalmente, ao atendimento de mulheres vítimas de violência no município, que até então não contavam com encaminhamento adequado para acolhimento. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/municipio-firma-parceria-com-o-consorcio-mulheres-das-gerais-4784

Muriaé terá casamento comunitário

Estão abertas as inscrições para o Projeto Casamento Comunitário 2026, iniciativa que permitirá a oficialização gratuita do casamento civil de casais em união estável em Muriaé. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 27 de fevereiro, presencialmente no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Faminas, no Centro da cidade, mediante apresentação da documentação exigida em edital. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16227/inscricoes-abertas-para-o-casamento-comunitario-2026-em-muriae

Diamantina espera 40 mil foliões por dia

O Carnaval já começou a dar o tom em Diamantina. No último domingo, 8 de fevereiro, o Centro Histórico foi tomado pela alegria com o cortejo do Bloco Axé Mineirin, que arrastou foliões pelas ruas da cidade. Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, Diamantina se prepara para mais uma edição de um dos carnavais mais emblemáticos do Brasil. Até 17 de fevereiro de 2026, o Centro Histórico será novamente palco de uma grande celebração popular, reunindo música, blocos caricatos, manifestações culturais e milhares de foliões vindos de diversas regiões do país. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/carnaval-da-cidade-historica-de-diamantina-ja-comecou-e-expectativa-e-atrair-cerca-de-40-mil-folioes-por-dia/

Caratinga terá mutirão da família

A Defensoria Pública de Minas Gerais está promovendo em Caratinga o Mutirão das Famílias, uma iniciativa voltada à resolução consensual de conflitos na área do Direito de Família, com atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda. A proposta é oferecer orientação e sessões de conciliação que priorizam o diálogo, o respeito e a construção conjunta de soluções, evitando desgastes emocionais e processos judiciais prolongados. O mutirão incentiva métodos alternativos de solução de conflitos, garantindo maior participação das partes envolvidas nas decisões que impactam diretamente suas famílias. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/policia/defensoria-publica-promove-mutirao-das-familias-em-caratinga/