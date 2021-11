COLUNA MG www.sindijorimg.com.br

PL propõe fim do uso de máscaras

O plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Fabriciano, em reunião ordinária, analisa um projeto de lei que propõe o fim do uso de máscaras contra a covid-19 no município. Alguns vereadores fizeram a defesa da proposta e outros criticaram duramente o projeto. Também foi apresentado um pedido de vista e o autor da matéria disse que retornará com o texto posteriormente, com mais informações. A Lei Municipal 4.311/2020, que obriga o uso de máscaras faciais foi aprovada em maio de 2020. (Diário do Aço – Ipatinga)

Má conservação de rodovia

Inaugurada em 2018, a rodovia AMG-3085, que liga a BR-040 à MG-353, enfrenta consequências da má conservação. Erosões, deslizamentos de terra e uma depressão no primeiro quilômetro da pista são os principais problemas, que escancaram os perigos para os motoristas que trafegam pela estrada. Atualmente, a rodovia, que deveria estar dividida em duas vias, tem um desvio na faixa onde está localizado o problema, que só é sinalizado assim que o motorista entra na curva. Com a passagem desnivelada e crateras na mesma parte da estrada, o trecho está afunilado, e os condutores vão passando por caminhos diferentes para atravessar a área, o que aumenta ainda mais o risco de colisões. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Filme indicado por festival internacional

“Ano 2020”, curta-metragem, inteiramente filmado em Ouro Preto e realizado por adolescentes do bairro Nossa Senhora do Carmo e Pocinho, foi selecionado para participar da 23ª edição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FestCurtasBH). O evento será realizado inteiramente online e de forma gratuita, entre os dias 4 e 14 de novembro de 2021, com exibição dos filmes na plataforma cine Humberto Mauro/MAIS. O filme foi produzido dentro das ações do projeto Olhares (Im)possíveis, que atua com estudantes da Escola Estadual de Ouro Preto (Polivalente). (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Projeto contempla HNSC

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) foi contemplado pela SITAWI Finanças do Bem com uma expressiva doação de produtos utilizados no dia a dia da instituição. Trata-se de aventais, luvas, máscaras cirúrgicas e recipientes de álcool em gel. Totalizando os milhares de produtos já entregues, a doação foi de R$116.810,00. Houve assinatura de um contrato especificando que a ajuda faz parte do projeto social “Salvando Vidas”, realizado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim como da Confederação das Santas Casas de Misericórdia e da Bionexo do Brasil Soluções Digitais. (Jornal Diário de Pará de Minas)

Mais de 200 mil pessoas imunizadas

O município de Montes Claros já imunizou 234.888 pessoas contra a covid-19. Foram 213.492 com as duas doses, 7.999 com a dose única e 13.397 com a dose de reforço. No total, foram vacinadas 524.017 pessoas, sendo 302.016 com a primeira dose. Montes Claros teve 186.175 pessoas notificadas com a doença, sendo 44.233 confirmadas e 978 mortes. Com o objetivo de descentralizar a aplicação de vacinas e ampliar seu acesso para a população, foram inauguradas duas novas salas de vacinação. Já começou a funcionar a sala de vacinação da Unidade de Saúde do bairro Santo Antônio II. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Mutirão online para renegociações

Consumidores que estão com dívidas com bancos ou instituições financeiras poderão participar de um mutirão online de renegociação de dívidas. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, o serviço estará disponível até o próximo dia 30. A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central e Senado Federal. Em todo país, mais de 200 instituições integram o mutirão. Poderão ser negociadas as dívidas que estão em atraso contratadas com bancos ou financeiras e as que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis, por exemplo. (Diário de Uberlândia)

Defesa Civil interdita ponte

A Defesa Civil de Monte Sião interditou, parcialmente, a ponte que liga Jacutinga a Monte Sião, próximo ao bar do Zé Gordinho. Através de nota, o órgão informou que a ponte corre sérios riscos de desabamento devido ao madeiramento podre, buracos, desalinhamento do eixo central da ponte, pranchas soltas e falta das vigas mestre. Placas de sinalização e interdição serão colocadas no local e no acesso das duas cidades. (Jornal Andradas Hoje)