COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Registro de armas cresce quase 60% em Minas

Seja por hobby, para prática esportiva ou para uma maior segurança, a procura por posse de armas em Minas Gerais aumentou entre janeiro e agosto deste ano. De acordo com os dados publicados pela Polícia Federal, durante esses oito meses, foram registradas 14.047 novas armas, um aumento de 59% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram feitos 8.837 registros. O despachante Mário Knichalla Neto trabalha no ramo há cerca de oito anos e conta que a procura pela compra de armas tem crescido ao longo dos últimos anos em Uberlândia. Em 2020 e 2021, o assunto tem sido muito discutido em toda a sociedade e as normativas feitas pelo Governo Federal acabam fazendo com que as pessoas tenham mais acesso. (Diário de Uberlândia)

Poços começa a decoração de natal

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas deu início à instalação da decoração natalina e os primeiros detalhes do projeto, que, entre tantas coisas, contará com mais de um milhão e duzentas mil microlâmpadas de LED, distribuídas na área central e demais regiões da cidade, conforme divulgou a Secretaria Municipal de Turismo. Ao todo, o município vai investir R$1 milhão no projeto. A expectativa é que toda a ornamentação, considerando a área central e as regiões sul, leste e oeste, estará pronta e entregue no dia 6 de novembro, data oficial das comemorações do 149º aniversário da cidade. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Abertura de Parque Municipal

O Parque Municipal de Juiz de Fora foi inaugurado nesta terça-feira, 12. Na estreia do espaço, cerca de 1.500 visitantes passaram pelo local e a disponibilização foi limitada às áreas situadas ao ar livre. O local estará aberto entre 8h e 17h, tem entrada gratuita, mas apenas para aqueles que estiverem com a vacinação contra a Covid-19 em dia. Todos os espaços são gratuitos e a entrada ocorre por ordem de chegada, no modelo seguido, atualmente, no Parque da Lajinha. Crianças com 11 anos ou menos poderão utilizar o espaço mesmo sem a imunização. Não é permitida a entrada de animais no parque. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Pirapora vai limitar blocos

A Empresa Municipal de Turismo de Pirapora (Emutur) realizou reunião com a Liga das Escolas de Samba e Blocos carnavalescos, juntamente com os representantes de 19 agremiações, para discutir a principal proposta de levar os desfiles dos blocos carnavalescos e caricatos para os bairros. Um evento mais democrático, cultural e embalado por ritmos variados, sem perder o apelo turístico e de entretenimento. A proposta avança e desta vez a Emutur apresentou o pré-projeto do “Carnaval Pirafolia” 2022 – “Carnaval para Todos”. Todos os blocos deverão estar devidamente regularizados e filiados à Liga Carnavalesca. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Lei para efetivação de concursados

Em comemoração ao Dia Nacional dos Agentes de Combate a Endemias, a Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas promoveu uma reunião com todos esses profissionais, no auditório do Sindicato Rural. Foram realizadas palestras e atividades visando à valorização e o fortalecimento de suas funções, dentre as quais o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade, relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. (Jornal Pará de Minas)

IFTM promove congresso

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) realiza, no dia 18 de novembro, o 1º Congresso Nacional de Estudos das Relações Étnico-Raciais (Conerer) de forma online em virtude da pandemia da covid-19. O evento tem como objetivo a promoção de estudos, produção e publicação de textos acadêmicos relacionados a temas voltados à legislação que inclui currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, sob a ótica da pluralidade, da multiculturalidade e do respeito à diferença, intercambiando experiências e saberes por meio da transmissão de conhecimentos e conteúdos disciplinares atualizados. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Oficinas para crianças

A semana das crianças tem recreação e alegria para a criançada no shopping em Ipatinga. A programação especial, em comemoração ao Dia das Crianças, que foi celebrado nesta terça-feira, 12, prevê atividades até sábado, 16, com brincadeiras, oficinas e shows. Os espaços recreativos estarão localizados em dois pontos: um em frente à Riachuelo e outro em frente ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do shopping. Entre as atividades estão oficina de boneco sensorial, zumba kids e fábrica de massinhas. Todas as atividades serão acompanhadas por monitores, para garantir maior segurança às crianças. Também haverá distribuição gratuita de algodão-doce e muitas brincadeiras para a criançada. (Diário do Aço – Ipatinga)