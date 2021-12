COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

PIB de Minas Gerais registra queda de 0,2% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais teve retração de 0,2% no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o segundo trimestre. O PIB, divulgado ontem pela Fundação João Pinheiro (FJP), foi estimado em R$ 209,7 bilhões e representou 9,5% do PIB nacional. O recuo no nível de atividade econômica do Estado é explicado pelo comportamento desfavorável da evolução do índice de volume do Valor Adicionado Bruto (VAB) nos setores de energia e saneamento, agropecuário e da indústria de transformação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Exposição valoriza artesanato do Jequitinhonha

Será aberta no dia 16 de dezembro a exposição “Pelas águas do Jequitinhonha me deixei levar”, que reúne peças em cerâmica de 130 artesãs mineiras do Vale do Jequitinhonha. A iniciativa faz parte das ações do Sebrae Minas para divulgar a ‘marca território’, lançada em outubro deste ano, com o propósito de valorizar a origem e a identidade da região. As peças ficarão expostas até o dia 6 de março de 2022, das 10h às 16h, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Centro do Rio de Janeiro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Pagamento de rescisões atrasadas

A administração municipal de Ipatinga anunciou, nesta semana, que iniciou o pagamento dos acertos rescisórios de servidores e ex-servidores que estavam em aberto desde 2017. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Nunes, acompanhado do secretário de Governo, Roberto Soares, e do secretário de Fazenda, Mateus Alves Shinzato. Os pagamentos representam recursos da ordem de R$5 milhões, englobando dispensas realizadas nos últimos quatro anos e também ao longo do primeiro ano da atual administração. As quitações são feitas segundo uma escala diária, a partir de dados fornecidos pelo setor de Recursos Humanos e vai cair automaticamente na conta cadastrada. (Diário do Aço – Ipatinga)

Vazamento pode comprometer abastecimento

Um vazamento em uma subadutora da Cesama, na Rua Cesário Alvim, em Juiz de Fora, nesta semana, pode comprometer o abastecimento na região. Conforme a companhia, o problema aconteceu em uma rede de 600mm de diâmetro, que abastece parte das regiões Leste e Sudeste da cidade. Vídeos e fotos que circulam pelas redes sociais mostram a força da água jorrando pela tubulação. Uma equipe da Cesama foi deslocada ao local, realizou manobras no sistema e conseguiu controlar o vazamento. Porém, o abastecimento, segundo a empresa, pode ficar comprometido no São Bernardo, Jardim do Sol, Bosque dos Pinheiros, Aracy, Cesário Alvim e São Sebastião. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vacinação de animais

O Norte de Minas concluiu a Campanha de Vacinação Antirrábica, iniciada em setembro e atingiu a marca de 234.851 cães e gatos vacinados, superando a meta inicial, que era de 233.922 animais. As secretarias municipais de saúde receberam mais de 246,7 mil doses de vacinas. Ildeni Meireles, referência técnica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da SRS de Montes Claros explica que, apesar da Campanha de Vacinação Antirrábica ter sido concluída, os proprietários de animais que porventura não tenham sido vacinados podem procurar as secretarias de saúde dos municípios onde residem. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Judiciário realiza doação

O Hospital do Câncer de Patrocínio vai receber o apoio do Poder Judiciário local. Será doada para a instituição a quantia de R$30 mil, valor este que será todo revertido para a aquisição de matéria-prima para a confecção de blocos de concreto para utilização no projeto hidráulico da obra do hospital. Além da ajuda aos pacientes, a iniciativa terá um segundo papel social, porque os blocos serão produzidos com mão de obra dos detentos da Penitenciária de Patrocínio. O juiz da Vara de Execução Penal, Bruno Henrique de Oliveira, a presidente do Conselho da Comunidade da Execução Penal, Núbia Costa Freitas, e o Defensor Público José Luís Galdino. (Jornal de Patrocínio)

Vagas de trabalho em encontro

Incentivar a produção científica durante a graduação é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes e da comunidade. A Unifeob, por meio do seu Núcleo de Pesquisa Institucional (NPI), realizou nos últimos dias 26 e 27 de novembro a 7ª edição do Encontro Científico-Acadêmico. Foram mais de 600 inscrições, 130 estudantes selecionados, 122 trabalhos científicos apresentados e uma centena de docentes diretamente envolvidos na orientação dos projetos, além dos 30 avaliadores de salas. (Jornal Andradas Hoje)

Regras para matrículas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria da Infância e Juventude de Araxá, divulgou um ofício circular reforçando as regras para o Cadastro Escolar de alunos de quatro meses a cinco anos que ingressarão na rede municipal de ensino e instituições conveniadas em 2022. O Cadastro Escolar para a Educação Infantil foi realizado entre 17 de novembro e 3 de dezembro e as listas com as classificações estão disponíveis nas unidades de ensino da Prefeitura de Araxá e escolas conveniadas, juntamente com a relação do número de vagas disponíveis para 2022. (Correio de Araxá)