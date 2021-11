COLUNA MG ,Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Suinocultura ganha apoio para exportação

Com o objetivo de promover as exportações, fortalecer as empresas e buscar novas oportunidades no mercado externo, as secretarias estaduais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Econômico (Sede) promovemo até o dia 17 de novembro o “Seminário de Promoção de Exportações para o Setor de Suínos de Minas Gerais”. Dividido em quatro encontros virtuais, o evento reúne produtores, indústrias, adidos agrícolas e promotores comerciais das embaixadas brasileiras na Argentina, África do Sul e em Singapura, países potenciais para negociações da produção suinícola do Estado. (Diário do Comércio- Belo Horizonte)

Associação ganha R$10 mil

O Instituto Vale distribuiu um total R$400 mil a projetos de artistas de Minas Gerais, por meio do edital Apoia. A iniciativa foi promovida em conjunto com o Memorial Minas Gerais Vale e contemplou todas as linguagens artísticas da cultura popular e comunitária. A Associação das Bordadeiras de Caeté, com a proposta de bordados tradicionais, em destaque o bordado bainha aberta, e as conexões com o patrimônio histórico material e imaterial da cidade, foi um dos projetos selecionados e têm a opção de se apresentar ou realizar exposições artísticas no Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte. (Jornal Opinião – Caeté)

Obras adiadas

A nova previsão é que as obras no Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, sejam concluídas no fim de novembro, conforme foi informado pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Desde maio deste ano que o aeroporto está fechado, oficialmente, à espera da conclusão das obras na pista para retomar suas operações. Inicialmente, a previsão era que a remodelagem da pista e pátio de aeronaves no terminal fossem entregues em agosto, de acordo com o que foi divulgado pelo governo estadual, porém esse prazo depois foi adiado para setembro, em seguida para outubro e agora para novembro. (Diário do Aço – Ipatinga)

JF atinge 100% das chuvas previstas

O acumulado de chuvas em Juiz de Fora no ano de 2021, considerando o período entre janeiro e outubro, alcançou exatos 100% do total previsto pela média histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que leva em consideração o comportamento das precipitações na cidade nos últimos 30 anos. Foram contabilizados, nesses dez meses, 1.147 milímetros de chuvas, apenas 3,5 milímetros a mais do que o previsto. O que parece ser uma condição confortável, dada a crise hídrica que preocupa em todo o país, na verdade, esconde um cenário de alerta: a má distribuição das precipitações ao longo do período. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

4ª edição de Festival Cultural

Acontece, neste fim de semana, em Machado, a 4ª edição do Festival Cultural de Machado. O evento havia sido adiado por conta da pandemia da covid-19. O evento deve marcar a retomada presencial de artistas na Praça Antônio Carlos, com o cumprimento dos protocolos sanitários. O evento ocorre ao ar livre, com gradil de separação de espaços, artistas e técnicos imunizados. Ainda, serão anunciados os vencedores dos concursos de fotografia, vídeos, cerveja artesanal e pastel de fubá, sendo que a premiação é financiada pela Lei Federal Aldir Blanc. (Folha Machadense – Machado)

Moc compra órteses e próteses

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu R$127.314,00 em órtese e prótese ortopédicas auxiliares de locomoção, conforme publicação no Diário Oficial, através do processo 0629/2021 – inexigibilidade de licitação 133/2021. Com recursos específicos alocados na programação pactuada e integrada (PPI Assistencial e recurso de tesouro municipal, conforme o chamamento público 008/ 2021). Foram R$66.051,00 com a empresa Orthop Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos e R$61.263,00 com a empresa Ortepedia Montes Claros. Atualmente, o município conta com 200 pessoas aguardando as palmilhas ortopédicas e 30 pessoas aguardando as cadeiras tetraplégicas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Paleoartista ganha prêmio

O artista uberabense Rodolfo Nogueira recebeu, pela terceira vez, o prêmio “Lanzendorf National Geographic”. A premiação, que homenageia anualmente os melhores paleortistas do mundo e é concedida pela Society of Vertebrate Paleontology, com aporte da National Geographic. Rodolfo já havia ganhado, em 2015, na categoria “Scientific Illustration” e, em 2018, na categoria “Animation”. Neste ano, ele recebeu o Prêmio na categoria “2D Illustration” pela obra publicada no Livro “O Brasil dos Dinossauros” (Editora Marte). Intitulada “O Amanhecer de uma Nova Era”. A ilustração retrata o Pampadromaeus e Saturnalia no sul do Brasil há cerca de 230 milhões de anos, quando surgiram os primeiros dinossauros do mundo. (Jornal da Manhã – Uberaba)