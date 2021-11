COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Alto Caparaó retoma turismo

Com o objetivo de dinamizar e ampliar o turismo em Alto Caparaó e Região, representantes do trade turístico locais participaram de uma reunião em Manhuaçu para tratar sobre a implantação do Pico da Bandeira Convention & Visitors Bureau (Pico da Bandeira C&VB).Com a proposta de ser regional, estendendo os resultados de suas ações para municípios vizinhos, como Manhuaçu (cidade polo), Caparaó, Alto Caparaó, Espera Feliz, Manhumirim, Carangola, Alto Jequitibá, o Pico da Bandeira C&VB vai buscar promover e captar importantes eventos para a região e, dessa forma, fomentar o turismo local. (Diário de Manhuaçu)

Hospital recebe verba

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá já tem disponíveis R$2,5 milhões para investir na implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, que vai contar com sete leitos para recém-nascidos e três leitos pediátricos. Os recursos são resultados de uma emenda do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e já foram depositados no Fundo Municipal de Saúde, que é administrado pela prefeitura de Araxá. O anúncio foi feito pelo diretor Jurídico da Presidência do Senado, Alexandre Silveira. Na ocasião, Silveira assumiu o compromisso de que trabalharia para que a verba estivesse disponível ainda neste ano. (Correio de Araxá)

Decreto de liberdade econômica

O governador Romeu Zema acompanhou, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), a cerimônia de assinatura de decretos de liberdade econômica por prefeitos de 29 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), dentre eles a cidade de Caeté. A formalização do documento é uma ação que implementa as diretrizes do Minas Livre Para Crescer, programa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), que busca a melhoria do ambiente de negócios, com foco na desburocratização e simplificação de processos, além de contar com o apoio de empreendedores e instituições. (Jornal Opinião – Caeté)

Audiência discute transporte público

A retirada dos cobradores de dentro dos ônibus do transporte urbano em Timóteo foi tema de debate no plenário da Câmara Municipal nesta semana. Por mais de três horas, usuários do transporte público do município, vereadores, representantes do poder Executivo, do sindicato da categoria (Sinttrocel) e da empresa Autotrans/Saritur discutiram sobre a prestação do serviço no município. A conclusão é que, por trás da discussão a respeito da retirada dos cobradores, há uma situação mais grave: o serviço de transporte público pode entrar em colapso se medidas urgentes não forem adotadas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Processos por descumprimento de contrato

Tradings de commodities, incluindo Louis Dreyfus, Olam e Volcafe, estão processando centenas de cafeicultores brasileiros, uma vez que o não cumprimento das vendas pré-acordadas deixou os comerciantes expostos a perdas, segundo fontes e documentos vistos pela Reuters. Os preços do café arábica subiram cerca de 60% este ano devido à turbulência climática no Brasil. A alta de preços tem levado os agricultores a não cumprir os contratos, restringindo a oferta de uma commodity que, como muitas outras, foi afetada por atrasos no transporte e disponibilidade reduzida de mão de obra. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Projeto ambiental é finalista

O Projeto Pegada Ambiental, de Montes Claros, está entre os três finalistas do Troféu Seriema, de Goiás e que objetiva o reconhecimento de práticas de toda sociedade, que geraram e geram uma rica reflexão sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil. O Prêmio tem uma narrativa de sucesso e credibilidade e desde quando foi criado, trouxe um conceito sólido entendendo que a Engenharia e as Geociências estão amplamente aplicadas em todas as atividades humanas, além de serem propulsoras de inovações e tecnologias, influenciando e engajando os mais diversos setores da sociedade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Recarga gratuita de energia

O projeto “Poços + Inteligente”, uma parceria entre a DME, Prefeitura de Poços de Caldas, Puc Minas e o IF Sul de Minas, deve inaugurar um eletroposto de recarga rápida, localizado na Fepasa, durante a programação especial de aniversário da cidade, no sábado, 6. A partir das 14h, será realizada a primeira recarga aberta ao público no local. Neste mesmo dia, pela manhã, será inaugurado um ponto de recarga semi-rápida no campus local da Puc Minas, em um evento de caráter científico-tecnológico exclusivo para convidados. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Inscrições para curso de docência digital

Teve início, nesta semana, o período de inscrições para o curso online de Formação para Docência Digital em Rede, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e a Universidade Aberta de Portugal (Uab-PT). Ao todo, são 10 mil vagas e as incrições vão até o próximo dia 16. Elas poderão, no entanto, encerrar antes dessa data, caso todas as vagas sejam preenchidas. O curso é voltado para professores, estudantes e demais profissionais da educação. (Jornal Andradas Hoje)