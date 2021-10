COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Produtores participam de Circuito de Negócios em Valadares

Governador Valadares recebeu, nesta semana, a primeira edição presencial do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios. O evento reuniu fornecedores e compradores da rede varejista de supermercados de toda a região. Participaram produtores de queijos, geleias, rosquinhas, biscoitos, cachaças, linguiça, molhos de pimenta, hortaliças e outros produtos de origem artesanal. O Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede) e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (Sema). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Fiscalização em transporte coletivo

A Prefeitura Municipal de Ipatinga divulgou, nesta semana, que por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, deu inícios aos serviços fiscalização para coibir que ônibus de linhas municipais, qualquer que seja o itinerário, circulem sem a presença de cobradores, como vem sendo denunciado por usuários do serviço. O diálogo com a concessionária do Transporte Público continua até que uma solução seja definida, ressalta o governo municipal. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeitura entrega imóvel

Nesta semana, a Prefeitura de Santa Vitória, através da Secretaria de Desenvolvimento Social por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em parceria com a Câmara Municipal, entregou a 12ª moradia do Projeto Casa Social, beneficiando a família da senhora Zulmira Jesuína de Jesus, residente à Avenida Padre Breyner, 711, no bairro Vila Rica. Na solenidade de entrega da casa, a secretária Mariza Curi, além da parceria da Câmara de Vereadores, destacou o trabalho em equipe desempenhado pelos membros de sua secretaria junto ao projeto Casa Social, bem como ao trabalho dos funcionários que executam a obra. Bastante emocionada, a senhora Dirce, filha de Dona Zulmira, agradeceu a todos que trabalharam para que sua família fosse contemplada com a casa. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Reajuste do IPTU

Assim como ocorreu nos últimos anos, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Juiz de Fora deve ser reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre janeiro e dezembro de 2021. As últimas projeções do mercado financeiro, conforme o Relatório de Mercado Focus, estimam que a inflação acumulada nos doze meses do ano pode chegar a 8,69%, valor que, caso confirmado, será utilizado para a correção do imposto. O percentual também deve incidir sobre a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), que é cobrada junto ao IPTU. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Lives de congadas concorrem a prêmio

As lives das Congadas Machadenses e da Festa de São Benedito, promovidas pela Prefeitura de Machado, concorrem ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, um dos maiores títulos na área cultural do país. O evento foi organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município, em agosto. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo, divulgou listagem de ações habilitadas para concorrer a 34ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. A comenda reconhece ações de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. (Folha Machadense – Machado)

Vereadores apoiam greve

Na busca por melhores condições de trabalho, funcionários da empresa Univale, que presta serviço para a Vale em Ouro Preto e Mariana, paralisaram suas atividades, por tempo indeterminado. Na reunião da Câmara Municipal de Mariana desta semana, os vereadores declararam apoio à greve. Segundo os grevistas, três motoristas que participam da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), teriam sido demitidos após aderirem à greve. Porém, segundo os direitos trabalhistas, quem participa da comissão têm direito à estabilidade e não podem ser demitidos arbitrariamente. (O Liberal – Ouro Preto)

Lei é aprovada em Arcos

A lei que cria o programa “Prata da Casa”, em Arcos, foi publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros nesta terça-feira, 19. O projeto de lei, aprovado em setembro, obriga que grupos, bandas, cantores ou instrumentistas da cidade se apresentem na abertura de eventos musicais com financiamento público municipal. A proposição é de autoria da vereadora Kátia Mateus de Moura Sousa e, na ocasião, foi aprovada por unanimidade na Câmara. A lei considera financiamento público qualquer disponibilização de suporte físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza por parte da Prefeitura para realização de evento. (Nova Imprensa – Formiga)