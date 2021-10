COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Nova ala de presídio em Itajubá

O Presídio de Itajubá ganhou uma nova ala, com mais 306 novas vagas, com isso a capacidade foi duplicada, passando a contar com 712 vagas para homens. O presídio fica no Bairro Ponte Alta, às margens da BR-459. A inauguração do anexo I do Presídio de Itajubá faz parte do esforço do governo em ampliar a oferta de vagas no sistema prisional mineiro com o objetivo de melhorar cada vez mais a custódia e a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. O recurso de R$9.967.637 para a construção da nova obra foi proveniente do governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança e Pública, via Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Tesouro Estadual. (O Sul de Minas – Itajubá)

Defesa Civil conquista prêmio

O trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de Coronel Fabriciano para conter o avanço de ocupações irregulares em áreas ribeirinhas foi considerado referência pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O município conquistou o primeiro lugar no prêmio nacional de Boas Práticas do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na categoria Gestão Sistêmica. A solução encontrada pela administração local foi construir praças e equipamentos de uso coletivo, com baixo custo de execução, para garantir a socialização das famílias do entorno do rio Piracicaba. A iniciativa foi adotada com sucesso nos bairros Dom Helvécio (Prainha) e Mangueiras, pontos críticos de alagamento e ocorrências ambientais. (Diário do Aço – Ipatinga)

Aniversário da Câmara Municipal

Criada no dia 13 de outubro de 1831, a Câmara Municipal de Araxá comemora neste ano, 190 anos de criação. A data foi marcada pela realização de uma Reunião Solene nesta semana, na Casa da Cidadania. Autoridades participaram da Reunião Solene, que não foi aberta à comunidade em virtude da pandemia. Além dos vereadores, também participaram do evento o prefeito Robson Magela, o delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler, o tenente Josué Muniz, representando o 37º Batalhão de Polícia Militar e o deputado Estadual Bosco, que falou em nome dos ex-vereadores. A servidora Terezinha Maria Soares falou em nome dos servidores da Casa. (Correio de Araxá)

44% da população imunizada

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que Caeté alcançou a marca de 44% da população totalmente imunizada com as duas doses contra a Covid-19, considerando que o número de habitantes é de 45.364. De acordo com os números, já foram vacinadas 18.860 pessoas com as duas doses, e 1.120 com a dose única. Ainda segundo os dados, 30.680 caeteenses tomaram a primeira dose da vacina contra a covid, e 1.018 tomaram a 3ª dose. Até o dia 12 de outubro, em Caeté foram aplicadas 51.678 doses de vacinas contra a covid-19. (Jornal Opinião – Caeté)

Municipalização das escolas

O prefeito Welington Moreira sancionou Lei que dispõe sobre a adesão do município de Caratinga ao Projeto Mãos Dadas do Governo do Estado de Minas Gerais, visando à municipalização das escolas estaduais que atendem ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Após aprovação na Câmara e sanção do executivo, serão municipalizadas as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas estaduais Menino Jesus de Praga, Dom Carloto, Princesa Isabel, Engenheiro Caldas, Sinfrônio Fernandes e Juarez Canuto de Souza (sede), além de cinco instituições da área rural. (Diário de Caratinga)

Grupo estreia espetáculo

Com trilha sonora adaptada por Leri Faria e coreografias de sapateado, realizadas pelo correógrafo Eurico Justino, a peça “Os Saltimbancos” terá exibição em modelo drive-in, no próximo domingo, 17 de outubro, às 18h, no Campo de Futebol do Bairro de Lourdes (ao lado da Praça de Esportes), em Itaúna. Na narrativa, descontentes com a vida no campo, um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha partem para a cidade na intenção de tentarem uma carreira musical. Durante a jornada muitas coisas acontecem. Até que os animais percebem que a cidade não parece ser o melhor lugar para viver. (Jornal Integração – Itaúna)

Encontro de patinadores

Foi mágico. Essa é a avaliação do 1º Encontro de Patinadores do Sul de Minas realizado no pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel. “Foi um evento de muita harmonia, fizemos amizades, aprendemos diversas técnicas e manobras com os profissionais que nos prestigiaram com suas presenças”, afirma a organizadora do Encontro, a professora e coordenadora de Serviços da Semel, Jacqueline Mesquita. O 1º Encontro de Patinadores do Sul de Minas atraiu 107 praticantes do esporte, sendo que cerca de 40 vieram de outras localidades aqui do entorno como Paraguaçu, Três Corações, Pouso Alegre, e Paraguaçu, da região metropolitana de Belo Horizonte e os convidados de Florianópolis. (O Debate – Varginha)

Caeté proíbe corte de árvores com ninho

Árvores com ninhos, com outros animais com filhotes ou árvores que tenham animais polinizadores, estão proibidas de corte ou poda, de acordo com a nova Deliberação Normativa do Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (Codema), publicada dia 5/10/21 no Diário Oficial do Município. Outro avanço é que qualquer cidadão pode entrar com pedido para que árvores sejam declaradas imunes ao corte por sua localização, raridade, antiguidade, interesse histórico, científico ou paisagístico, ou pela sua condição de porta-sementes. Para isso, basta fazer pedido por escrito à Prefeitura. (Jornal Opinião – Caeté)

