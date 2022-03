COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Com expectativa de R$ 750 milhões em negócios, Femec inicia programação

Teve início nesta terça-feira, 22, na cidade de Uberlândia, a 9ª edição da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec 2022). Com o tema “Agronegócio Sustentável para o Mundo”, o evento acontece até o dia 25 de março e a expectativa é de que mais de R$ 750 milhões sejam movimentados em negócios. Cerca de 140 expositores das principais marcas voltadas ao agronegócio participarão da convenção. Ao participar da abertura do evento, o governador Romeu Zema visitou o stand da Femec, que desenvolve um projeto de utilização do pó de basalto como remineralizador de solo como alternativa de importação de fertilizantes. O governador enfrentou um protesto dos servidores em greve. (Diário de Uberlândia)

Advogado mineiro para a Concad

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB/MG (CAA/MG), Gustavo Chalfun, foi nomeado diretor Sudeste da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad) e membro do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA). As nomeações aconteceram no primeiro Colégio de Presidentes da Caixa de Assistência dos Advogados, realizado pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD), em Brasília. (Rede Sindijori MG)

Ituiutaba ganha pista de mountain bike

O Sesc em Minas está levando para Ituiutaba uma nova opção de esporte e lazer ao ar livre. Em breve, a cidade do Triângulo Mineiro terá uma pista de Mountain Bike com aproximadamente 5 quilômetros de extensão, divididos entre percursos para iniciantes, participantes com experiência intermediária e praticantes mais radicais. As obras tiveram início, com a construção do primeiro ponto de apoio para os ciclistas, e a previsão é que estejam concluídas até o final do mês de abril. O projeto conta com a parceria do Sindicomercio de Ituiutaba e a Associcli Ituiutaba (Associação de Ciclismo de Ituiutaba). (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Campanha de incentivo à doação de IR

A Câmara Municipal de Montes Claros está realizando a campanha “Eu declaro, eu apoio” para sensibilizar e mobilizar a sociedade civil e as empresas a destinarem parte do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e para o Fundo Municipal do Idoso. A iniciativa tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida dos idosos, crianças e adolescentes do município. A doação é um exercício de cidadania, pois possibilita reduzir a demora excessiva da liberação dos recursos e garantir que estes cheguem a quem realmente se destinam, através dos programas, projetos e ações realizados pelas entidades devidamente cadastradas. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Professores querem o piso nacional

Assim como ficou acordado durante assembleia extraordinária do Magistério, representes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sindserv e diversos professores da categoria estiveram reunidos em manifestação na porta da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Foi formada então uma comissão que se reuniu com os secretários de Fazenda, Administração e com a Procuradoria-Geral do Município. Ficou acordado que, num prazo de no máximo 15 dias, a administração dará uma resposta sobre os estudos de impacto e o reajuste. (Poços Com – Poços de Caldas)

Produtor tem Programa de Melhoramento

Mais de 500 vacas foram cadastradas para receber a inseminação artificial produtores rurais que aderiram ao Programa de Melhoramento Genético criado pela Prefeitura de Pouso Alegre. O controle da Secretaria Municipal de Agricultura já contabilizou que cerca de 53 pequenos produtores rurais aderiram ao Progen e que até o início de fevereiro deste ano. 526 vacas estão aptas para receber a inseminação artificial, em propriedades rurais inscritas no programa. (Jornal Diário Regional-Pouso Alegre)

Cabeça do ‘Maluquinho’ é restaurada

Após duas horas de trabalhos que exigiram paciência e cuidado, foi realizada a retirada da cabeça da estátua do Menino Maluquinho, que passará por restauração. Uma equipe de Belo Horizonte está realizando os reparos, após ter sido constatado o risco de queda da cabeça do monumento em setembro do ano passado, devido à infiltração. Flávio Rodrigues, que é um dos restauradores, explica o motivo da retirada da cabeça, para que os trabalhos possam ser realizados no solo. A estátua fica na praça do Menino Maluquinho, numa homenagem ao filho ilustre da terra, o escritor Ziraldo. ((Diário de Caratinga – Caratinga)