COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Aeroporto do Vale do Aço tem plano diretor

O Plano Diretor Aeroportuário do Aeroporto Regional do Vale do Aço foi entregue pelo Governo de Minas Gerais, sendo mais um importante pleito conquistado pela região. O documento, realizado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA, foi apresentado oficialmente aos representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra. Durante a reunião foram apresentados os principais dados do plano e as propostas para o desenvolvimento do aeroporto para os próximos 20 anos. (Diário de Caratinga0

Candidatos a programa habitacional

A Prefeitura de Valadares anunciou, nesta semana, mais uma chamada para os candidatos a beneficiários do Programa Casa Verde e Amarela. Desta vez, a convocação é para quem pretende concorrer a unidades habitacionais dos residenciais São Raimundo I e II. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a chamada é para os nomes que foram listados no Diário Oficial do Município no dia 27 de janeiro. Para que possam concorrer às unidades habitacionais desta chamada, estes candidatos têm até o dia 28 deste mês para verificar se estão dentro dos critérios do Ministério do Desenvolvimento. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Contratações na Demlurb

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou que cerca de 260 contratações temporárias para atuação no Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) devem ser feitas até a segunda quinzena de março. De acordo com a Prefeitura, as contratações já foram iniciadas, e visam a substituir profissionais da limpeza urbana cujos contratos serão encerrados a partir deste mês nos cargos de auxiliar de serviços gerais e operador de máquinas nos serviços de roçada, capina, varrição, coleta e manutenção do Canil Municipal. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Projeto ferroviário

Nesta semana, o presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), José Nilson Bispo de Sá, prefeito de Padre Carvalho, esteve reunido com o diretor-presidente da empresa Petrocity Portos, José Roberto Silva. Os dois discutiram sobre a implantação da Estrada de Ferro ‘MinasEspírito Santo’, que vai iniciar em São Mateus, no Espirito Santo. A malha ferroviária terá extensão de 3.200 km. As cidades de Grão Mogol, Montes Claros e Unaí estão na rota da ferrovia e contarão com terminais de transbordo. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Cursos profissionalizantes

A Organização Não Governamental (ONG) Ação Moradia em Uberlândia está com inscrições abertas para cursos gratuitos de cabeleireiro, design de sobrancelhas, barbearia, manicure e pedicure, bordado, pedraria e culinária. Com certificação válida para o mercado de trabalho, as aulas têm início a partir de 14 de fevereiro. Os cursos serão ministrados presencialmente, seguindo todas as recomendações e protocolos contra a disseminação da covid-19. Para fazer a inscrição, os interessados devem ter mais de 16 anos de idade e se dirigir à sede da Ação Moradia. (Diário de Uberlândia)

Estação meteorológica

Foi publicado no Diário Oficial de Araguari, nesta semana, um extrato de acordo de cooperação entre a prefeitura de Araguari e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com o objetivo de montar e operar uma estação meteorológica na cidade. A estação terá capacidade para realizar diversas coletas de dados científicos de extrema importância para entender o clima e o meio ambiente no município, e já está em funcionamento, nesta semana, em uma fase inicial experimental. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Ferrovia vai ligar Varginha a Angra

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo, e o secretário de Governo Honorinho Ottoni se reuniram com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, do empresário Cléber Marques (Porto Seco) e Leonardi, e empresários do ramo do comércio do café, transporte, logística e outros investidores que trataram da reativação da ferrovia que liga Varginha a Angra, num projeto ousado que vai beneficiar não somente Angra dos Reis e Varginha mas os Estados de Minas e do Rio através do aquecimento da economia. “Acreditamos que a médio prazo teremos resultados positivos”, disse Vérdi que anunciou que a prefeitura de Varginha estará presente promovendo articulações junto aos governos Estadual e Federal para que o projeto saia do papel e beneficie a população. (Gazeta de Varginha)