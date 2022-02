COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberaba confirma a ExpoZebu 2022

A 87ª edição da ExpoZebu, uma das principais feiras de pecuária do Brasil, será realizada de forma presencial depois de dois anos em Uberaba. A exposição ocorrerá entre os dias 30 de abril e 8 de maio, no Parque Fernando Costa. Também na segunda-feira (31/1), as inscrições de animais foram abertas. De acordo com Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o evento foi realizado por dois anos com ações virtuais devido à pandemia de Covid-19. Os criadores interessados em expor animais na feira devem acessar o site da ABCZ até dia 22 de abril para fazer o cadastro. (Jornal de Uberaba)

Queda no número de matrículas

As escolas de Juiz de Fora tiveram 8.975 alunos matriculados a menos em 2021, em comparação a 2019, um ano antes da eclosão da pandemia de coronavírus. Essa é constatação se deu após uma análise dos números dos três últimos anos do Censo Escolar, pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que divulgou os dados do último ano na segunda-feira, 31. De acordo com o levantamento, a rede privada da cidade teve queda de 25% nas matrículas nos últimos três anos, além do fechamento de 29 estabelecimentos de ensino. Já no ensino público, chama atenção a diminuição de vagas no ensino médio, nos anos iniciais do ensino fundamental e nas creches. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Karnal na Semana Pedagógica em Sabará

Na manhã do dia 1°de fevereiro, a Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a abertura da Semana Pedagógica 2022. O evento contou com a palestra do professor e escritor Leandro Karnal, que falou sobre os desafios do professor e a importância da educação, principalmente nos dias atuais. A secretária municipal de Educação, Fernanda Silveira, confirmou que os alunos retornarão às aulas na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, em todas as escolas municipais, de modo presencial. (Folha de Sabará)

Festival de Verão da UFMG

Na próxima semana, de 9 a 12 de fevereiro, começa o 16º Festival de Verão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com uma programação inteiramente gratuita e online, que poderá ser vista por todo o Brasil por meio do canal Cultura UFMG, no YouTube. Com o tema Culturas em movimento: olhares da UFMG sobre a Semana de Arte Moderna, a edição de 2022 comemora o centenário da Semana de Arte Moderna com reflexões sobre as contribuições, contradições e desdobramentos que o movimento proporcionou ao país. (Correio de Araxá)

Início de ano letivo

O ano letivo nas instituições municipais de ensino de São João Evangelista terá início no próximo dia 07. De acordo com a Prefeitura, todo ambiente escolar está preparado para receber os estudantes de maneira segura, seguindo todos os protocolos necessários para a prevenção ao contágio da covid-19. Todos os profissionais da educação farão uso da máscara e o álcool em gel estará disponível para uso de todos os alunos e professores. A Prefeitura reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras nas instituições por todos os estudantes, para garantir a proteção adequada contra a covid -19 e a gripe, e ressaltou a importância da vacinação de crianças. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Retorno passará por vistoria

Embora houvesse expectativa que o desvio no trecho do km 321, da BR-381, em Nova Era, fosse liberado nesta semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou, nesta semana, que ainda não há uma data marcada para isso ocorrer. Entretanto há uma vistoria programada para esta quarta-feira, 02, e isso pode definir uma liberação paliativa do tráfego no local. Desde o dia 14 de janeiro, o trecho está totalmente interditado devido ao deslocamento da encosta que destruiu o asfalto por mais de 100 metros. (Diário do Aço – Ipatinga)

Quase 5 mil sem vacinas

4.252 caratinguenses ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Caratinga. O vacinômetro ainda revela 16.851 pessoas já tomara a dose de reforço. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, até esta terça-feira, já foram aplicadas 140.535 doses da vacina que imuniza contra o Coronavírus. Trata-se do resultado do somatório de 62.290 vacinados com a primeira dose, 58.668 que receberam a segunda, 1.605 imunizados com a dose única, aqueles que já tiveram a dose de reforço e 491 crianças de 5 a 11 anos, vacinadas com a primeira dose. (Diário de Caratinga)

Santa Casa amplia Hemodiálise

Já estão em funcionamento no setor de Hemodiálise da Santa Casa de Poços de Caldas 10 novos equipamentos de diálise adquiridos pelo Hospital. Essa aquisição faz parte de um ambicioso projeto de expansão e de melhoramento do setor, que prevê aumento de vagas, troca do tratamento de água e reforma na estrutura física. O médico nefrologista da Hemodiálise da Santa Casa, Marcus Vinicius Paiva Cavalcanti Moreira, destaca que esses novos equipamentos servem tanto para a hemodiálise de crônicos quanto para a diálise de urgência dentro do Hospital. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)