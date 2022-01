COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Comerciantes apostam nas liquidações

O mês de janeiro é conhecido pelas promoções e queimas de estoque do ano anterior nas lojas. Aproveitando o período, mais de 50% dos consumidores em Uberlândia pretendem investir em produtos, segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Os comerciantes apostam no cenário para atrair a clientela e recuperar a renda perdida nos últimos anos, com estimativa de crescimento de até 30%. Segundo o levantamento feito pela CDL, 59% dos consumidores entrevistados pretendem aproveitar o mês para comprar com valores mais acessíveis. Eletrônicos, eletrodomésticos e materiais de informática lideram a lista de itens mais desejados com 35%. (Diário de Uberlândia)

Timóteo inicia primeiro LIRAa do ano

A Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, realiza até o dia 21 de janeiro o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). O levantamento tem como objetivo identificar os locais com foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de atualizar o índice de infestação, tanto no âmbito da cidade quanto nos bairros. A iniciativa visa nortear as ações de prevenção, educação em saúde e combate ao vetor. O Centro de Controle de Zoonoses orienta os moradores a receberem os Agentes de Endemias, que estarão devidamente identificados com uniforme, respeitando as medidas sanitárias. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Máquinas já estão na BR 381

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, enviou uma equipe de técnicos do DNIT para verificar onde será feito o desvio na BR-381, Km 231, no local onde mais 100 metros de pista foram destruídos entre Antônio Dias e Nova Era, devido ao deslocamento do solo provocado pelas recentes chuvas. As máquinas já estão no local e já iniciaram os trabalhos para uma solução paliativa, para reativar o tráfego da BR. O DNIT orienta que os condutores utilizem o desvio para veículos leves e pesados. (Jornal Classevale – Ipatinga)

PJF flexibiliza decreto

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) flexibilizou o decreto que proibia a movimentação de terra relacionada a empreendimentos e empreitadas imobiliárias até o dia 28 de fevereiro, após p município decretar estado de emergência em decorrência das chuvas. Novo decreto autoriza movimentações de até 500 m³ de terra, desde que sejam comunicadas à Administração municipal com antecedência de cinco dias. Os empreendimentos responsáveis pelas ações devem instalar barreiras de contenção para evitar qualquer possibilidade de escoamento de resíduos para vias ou terrenos vizinhos. Além disso, é necessário o preenchimento de um formulário no site da PJF. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Fiemg quer isenção de taxas

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, entregou ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, uma “Proposta de medidas emergenciais para recuperação econômica e social de Minas Gerais, frente às chuvas”, que sugere, especialmente, isenção total das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. Elaborada pela Advocacia Cível e Comercial da Fiemg, a nota técnico-jurídica ressalta que a Lei Estadual 23.797, dispõe sobre a concessão, por tempo determinado, da isenção dessas tarifas a todos os consumidores afetados pelo excesso de chuvas sobre Minas Gerais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Una investe em qualificação

Cada vez mais, na sociedade moderna, a qualificação tem se tornado diferencial para se obter uma boa colocação no mercado de trabalho ou para ascender profissionalmente. Com o surgimento rápido de novas ferramentas, técnicas e recursos variados, a alternativa é beber na fonte do conhecimento, buscando na graduação, na especialização, em workshops, palestras e feiras, oportunidades para se aperfeiçoar. Segundo a coordenadora dos cursos de Direito e Gestão da Una Sete Lagoas – instituição da Ânima Educação – Marilia Couto, aqueles que conseguem se formar em uma instituição de renome, bons professores e estrutura e espaços de aprendizagem, conseguem se sair melhor na busca por oportunidades. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Dose de reforço

A Prefeitura de Araxá realiza a aplicação da dose de reforço da Janssen contra a covid-19 para a população acima de 20 anos (20+) que recebeu uma dose desta vacina com intervalo mínimo de dois meses. A imunização acontece nesta terça-feira, 18, das 8h às 16h, no Sesc. Araxá também prossegue com aplicação da 3ª dose (reforço) em pessoas a partir de 18 anos (18+). A imunização é destinada a pessoas que receberam a 2ª dose da vacina em um intervalo mínimo de quatro meses entre as aplicações. (Correio de Araxá)