COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Procon multa a Copasa

A Copasa foi multada em mais de R$ 1 milhão pelo Procon de Patos de Minas na segunda-feira, 13. A ação foi motivada pela desobediência e pelo desabastecimento de água na cidade por parte da companhia. Na sexta-feira, a companhia já havia sido notificada a restabelecer o fornecimento e a responder ao órgão de defesa do consumidor em até 24 horas, mas nenhuma das medidas foi cumprida. O valor da multa é proporcional aos lucros da empresa, baseando-se em relatório da Arsae de 2020. (Folha Patense)

Balança comercial de Minas avança 60%

O saldo da balança comercial de Minas Gerais continua sendo beneficiado pelo aumento das exportações com a valorização do dólar frente ao real. Em agosto, o superávit foi de US$ 2,693 bilhões, crescimento de mais de 60% em relação ao saldo apurado no mesmo mês do ano passado: US$ 1,666 bilhão. Os dados são da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia. O resultado é impulsionado pelo avanço de 68,2% nas exportações mineiras em agosto, ante igual intervalo do ano passado. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Início da vacinação para adolescentes

Nesta quarta-feira, 15, a prefeitura de Araguari inicia vacinação contra o coronavírus para adolescentes de 17 anos de idade, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Paraíso, das 8h às 16h. O mesmo local é indicado para gestantes e puérperas que receberão a primeira dose do imunizante. A imunização com a segunda dose de CoronaVac e AstraZeneca ocorre também no aeroporto municipal, das 8h às 16h. No mesmo horário, as segundas doses de Pfizer são aplicadas na UBSF Maria Eugênia. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Duas mil toneladas de entulho recolhidas

Lixo, entulho, móveis velhos e animais mortos. A limpeza de praças, espaços públicos, canteiros e áreas verdes de Araxá já gerou um volume de aproximado de 500 caminhões desde o início do ano. Entre janeiro e a primeira quinzena de setembro, já são mais de duas mil toneladas de material não orgânico e galhos recolhidos em áreas de descarte irregular durante os mutirões realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá. De acordo com o Código de Posturas de Araxá, o cidadão que despejar, de forma irregular, ou fora do horário de coleta, lixo e entulho nas vias da cidade, pode responder processo administrativo e criminal. (O Planalto – Araxá)

Projeto conduz visitas

A primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a Estação Ferroviária de Pedra Mole foi fundada em 1922, às margens do rio Piracicaba, entre os bairros Cariru e Castelo, em Ipatinga. Tombada pelo patrimônio histórico e cultural de Ipatinga, as Ruínas da Estação Pedra Mole recebem, a partir do próximo domingo, 19, o projeto “Estação das Artes”, que propõe uma agenda de atividades artísticas e culturais, com visitas guiadas gratuitas, visando resgatar a memória do patrimônio cultural de Ipatinga, incentivando a comunidade conhecer parte importante da história do Vale do Aço. (Diário do Aço – Ipatinga)

Licitação para gerenciamento de UPAs

A Prefeitura de Juiz de Fora recebe propostas de empresas para realizar a administração e o gerenciamento de três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) São Pedro, Santa Luzia e Norte. A concorrência tem valor anual global estimado de R$34.383.219, no somatório dos processos licitatórios das três unidades. A expectativa do Executivo é que os trâmites sejam concluídos até o próximo mês. Após análise de contratos celebrados em outros municípios brasileiros para a gerência de unidades de saúde de complexidade semelhante, a PJF estima o valor do contrato anual da UPA São Pedro em R$ 11.987.446,80; o Santa Luzia em R$ 13.478.355; e o da Norte em R$ 8.917.417,20. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Baixo volume na barragem de Juramento

A Barragem do rio Juramento encontra-se com 28,49% do volume total armazenado, conforme dados divulgados pela Copasa. A situação preocupa, pois o período da seca começa a se acentuar agora. Porém os indicadores são mais otimistas do que os de 2017, quando ela atingiu seu nível mais crítico, com apenas 18,5% da capacidade total e levou a empresa a fixar o racionamento de água, em 48 horas. A empresa informa que “a gestão dos mananciais que abastece a cidade de Montes Claros teve na barragem do rio Juramento a participação percentual equivalente a 70% do volume total distribuído para o município. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Aprovada a licença-paternidade

A Câmara Municipal de Uberaba aprovou, por unanimidade, o projeto que regulamenta a licença-paternidade de cinco dias consecutivos aos servidores pelo nascimento de filhos, adoção ou obtenção de guarda. A proposição também concede horário especial a servidores municipais com filhos e cônjuges portadores de necessidades especiais. O projeto de lei complementar aprovado pelo Legislativo altera o Estatuto do Servidor Municipal. No texto, foi lembrado que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em 2016 sobre a inconstitucionalidade de diferenciação de prazos para licença-maternidade entre filhos biológicos ou adotados. (Jornal da Manhã – Uberaba)