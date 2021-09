COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Unimontes retorna dia 4

A Universidade Estadual de Montes Claros retomará as atividades acadêmicas e administrativas presenciais a partir do dia 4 de outubro, para todos os professores, acadêmicos e servidores. As normativas estão na Portaria do reitor Antonio Alvimar Souza, publicada no Portal Unimontes. De acordo com a publicação oficial, fica autorizado o retorno gradual e seguro das atividades administrativas e acadêmicas, na forma presencial, enquanto durar o estado de calamidade pública em todo o território do Estado. A portaria prevê também que, para a retomada das atividades, serão observados todos os protocolos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prefeitura reabre pregão

A Prefeitura de Pará de Minas retomou o pregão para a compra de um veículo de luxo e diante dessa iniciativa, o Observatório Social está denunciando o fato ao Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da Comarca, e também ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. O OSB sustenta o argumento de que tem como finalidade acompanhar ativamente a administração pública, colaborando por meio do controle social de forma organizada, no sentido de contribuir para a melhor aplicação dos recursos públicos. (Diário Pará de Minas)

Decreto restringe captação de água

Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam) decreta escassez hídrica em Uberaba e restringe temporariamente o volume permitido de captação de água na bacia hidrográfica do Rio Uberaba. A medida foi publicada na última edição do diário oficial do Estado e atinge até a captação para abastecimento público e consumo humano. De acordo com o decreto, a situação de escassez hídrica terá validade inicialmente até 23 de outubro deste ano, mas pode ser revogada antes se houver alteração no nível do rio. No texto, o Igam determinou corte de 20% no volume diário autorizado para captação de água destinada ao consumo humano, dessedentação animal e abastecimento público. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Cemig vai instalar 200 subestações

Com investimentos de R$ 5 bilhões, Minas Gerais ganhará, nos próximos anos, 200 novas subestações de distribuição de energia. Até 2027, o governo do Estado e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vão construir novas instalações e linhas de alta tensão para conectá-las à rede de distribuição, além de obras de reforços nas redes de média tensão na área de concessão da estatal. Na cidade está sendo construída a nova Subestação Governador Valadares 5, obra de reforço do sistema elétrico da região que será entregue no início de 2022 e beneficiará 100 mil clientes da Cemig. Atualmente, 30% das subestações da Cemig possuem restrição de cargas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Caeté tem campanha da água

Na semana que passou a Câmara Municipal de Caeté, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae, promoveu uma blitz educativa em pontos da cidade, com o intuito de conscientizar a população sobre o uso da água, bem como sobre os danos causados pelas queimadas. Os colaboradores das duas instituições distribuíram folders para os cidadãos, com dicas para reduzir o consumo e reutilizar a água e com medidas simples para evitar as queimadas. Além da blitz, a Casa Legislativa também instalou outdoors e tem divulgado em suas redes sociais mensagens sobre esses temas. (Jornal Opinião – Caeté)

Inscrições para diretorias

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo publicou o Edital nº 001, para a eleição direta de diretor e vice-diretor da rede municipal de ensino para mandato de 2022 a 2025. Após a certificação dos candidatos, eles participarão de um processo de eleição direta pela própria comunidade escolar, divulgou a pasta. Os servidores efetivos do quadro administrativo e do magistério que quiserem concorrer aos cargos devem se inscrever até 8 de outubro por meio do site www.gestaodeconcursos.com.br. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ampliação dos postos de vacinação

Depois de um dia de movimento intenso nos pontos de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou que vai dobrar o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) disponíveis para atender o público-alvo. Interessados em receber o imunizante podem procurar uma das 20 UBSs disponíveis. Nesta sexta-feira, 24, a campanha de vacinação contempla adolescentes com 12 anos ou mais. A PJF começa a vacinar com a primeira dose adolescentes de 13 e 12 anos. O município segue aplicando a primeira dose em todo o público maior de 12 anos que, por algum motivo, não conseguiu se vacinar anteriormente. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)