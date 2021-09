COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Caratinga debate municipalização de ensino de 12 escolas

2.719 alunos de 12 escolas estaduais de Caratinga que ofertam anos iniciais, incluindo sede e distritos, podem ser absorvidos pela rede municipal de Ensino de 2022. Esta foi a proposta apresentada pela Prefeitura de Caratinga à Câmara Municipal, com o projeto que dispõe sobre a adesão município ao Projeto Mãos Dadas, do Governo do Estado de Minas Gerais. O projeto visa a municipalização das Escolas Estaduais que atendem ao Ensino Fundamental – Anos iniciais, assim como a cessão de alguns prédios escolares e entrou em tramitação durante a reunião do legislativo nesta semana. (Diário de Caratinga)

Ituiutaba oferece internet no campo

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, concluiu a instalação da internet do Programa Wi-fi Brasil em alguns pontos da zona rural do município. Foram escolhidos os nove pontos de maior necessidade na região, levando o serviço para quem mais precisa, como escolas municipais e sedes da associações comunitárias. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Plantio de árvores

O plantio de mudas de ipês e árvores frutíferas em pontos turísticos de Araxá, na Estância Hidromineral do Barreiro e Parque do Cristo, marcou as comemorações do Dia Nacional da Árvore, nesta semana. A ação deu início à recuperação de áreas atingidas pelas geadas e queimadas que afetaram o município nos últimos meses. O projeto desenvolvido pela Casa do Pequeno Jardineiro da Secretaria Municipal de Ação Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, realizará a reposição da vegetação morta pelo clima em toda a cidade. (O Planalto – Araxá)

Wenceslau elege cantores mirins

Wenceslau Braz vai promover o “Canta Wenceslau Kids” – um concurso que vai eleger os melhores vídeos com interpretações musicais de cantores mirins wenceslauenses (entre 08 a 14 anos). As inscrições serão feitas através do envio de um vídeo individual ou em dupla para o número de WhatsApp (35) 9 9727-8031 – Olavo (Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo). O participante deverá enviar por mensagem seu nome completo, idade, nome da música e compositor. O resultado será divulgado no dia 10 de novembro e o primeiro colocado ganhará R$ 200. (Jornal Panorama – Baependi)

Ipatinga retoma vacinação

A Secretaria de Saúde de Ipatinga retoma, nesta semana, o agendamento de adolescentes acima de 15 anos, sem comorbidade, para vacinação contra a covid-19. O município havia suspendido a vacina para esta faixa etária em obediência a recomendação do Ministério da Saúde, que emitiu nota informativa aos Estados e às cidades para a suspensão da aplicação de imunizantes para este grupo. No entanto, após deliberação com o Comitê Gestor de Vacina, a Secretaria de Saúde de Ipatinga tomou nova decisão. (Vale do Aço – Ipatinga)

Unimontes abre pré-matrícula

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) está com inscrições abertas para pré-matrículas em sete cursos técnicos gratuitos, oferecidos por meio do programa Novos Caminhos, do governo federal. São 450 vagas para turmas em dez municípios do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. O prazo vai até o próximo dia 27 e as atividades são coordenadas pela Escola Técnica de Saúde, vinculada ao Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT/Unimontes). Conforme as diretrizes do programa Novos Caminhos, cada aluno terá ajuda de custo de até R$ 250 mensais, como auxílio para transporte e alimentação. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prefeitura denuncia hospital

Após o caso das vans envolvendo as emendas do deputado federal Léo Motta, novamente o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) pode ser ver envolvido em um novo escândalo, isso porquê na prestação de contas da Secretaria de Saúde de Divinópolis, o diretor de Regulação em Saúde, Érico Souki, fez acusações ao Hospital São João de Deus (HSJD). Na ocasião, exibiu documentos que comprovam uma série de irregularidades nos lançamentos de cobranças de procedimentos médicos, que seriam efetivadas, caso a “Inteligência”, assim ele definiu a auditoria executada, não houvesse descoberto em tempo a indevida cobrança. (O Popular – Nova Serrana)

Primeira edição do Alcoa Poços

A primeira versão online do Programa Cultivando a Mata Atlântica superou as expectativas. O Programa teve a participação de 168 alunos dos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental de cinco escolas públicas de Poços de Caldas. Deste total, 52 receberam certificados e um aluno destaque de cada escola foi premiado com um tablet, por entregar as atividades no prazo, corretas e com qualidade. As atividades tiveram início dia 3 de maio, sendo promovidas 15 videoaulas e mais um encontro final virtual para a entrega dos certificados, realizado no dia 14 de setembro. (Jornal da Mantiqueira)

HC-UFTM promove aula online

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em parceria com a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba (SRS), realizará uma aula online para capacitar profissionais de saúde da região na relação de assistência ao paciente com covid-19. Com o tema “Atendimento ao paciente no pós-covid-19: consequências neurológicas e cardiorrespiratória”, a aula está agendada para esta quinta-feira, 23, das 14h às 15h30, por meio do canal do HC no YouTube, em tempo real. Não há necessidade de inscrição prévia e haverá emissão de certificado. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Nova sede do Cadastro Único Social

Foi inaugurada, nesta semana, a nova sede do Cadastro Único Social do Bolsa Família, localizado na Avenida Primeiro de Junho, número 75. O principal objetivo da mudança para o novo local é aumentar o número de atendimentos para as pessoas de baixa renda que precisam ser incluídas no sistema, para ter direito aos benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de energia elétrica, Telefone Popular, inscrições no Minha Casa Minha Vida e isenção de taxas para concursos entre outros programas sociais. (Divinews – Divinópolis)