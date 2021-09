COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Nascente do São Francisco resiste à seca

Em um cenário bem diferente ao de 2014, quando a nascente do Rio São Francisco secou em meio a uma crise hídrica, neste ano – apesar da situação semelhante – o que se vê é a água brotando do solo em volume razoável. A informação é de Carlos Henrique Bernardes, chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra, que abrange, entre outros municípios, São Roque de Minas, no Centro-Oeste de Minas. Ele descreveu como indescritível a felicidade de ver a nascente fluindo graças às ações de preservação e sustentabilidade desenvolvidas desde 2018. (Folha da Manhã – Passos)

Usiminas integra projeto

A Soluções Usiminas, empresa de distribuição e serviços em aço da Usiminas, está patrocinando um ambiente inovador na 26ª CasaCor Minas Gerais, aberta em Belo Horizonte: a cabana de aço modular. O projeto que tem 33 m², com cozinha, banheiro, mezanino e, no andar superior, um quarto foi desenvolvido pela empresa Liga Arquitetura e Urbanismo, de Belo Horizonte, e conta com o suporte técnico. No evento, a empresa destaca, também, sua nova plataforma, o Mais Soluções Usiminas, que tem como objetivo conectar prestadores de serviço, projetistas e pequenos consumidores de aço, que até então não tinham acesso facilitado aos produtos da Usiminas. (Diário do Aço – Ipatinga)

PJF anuncia reforço nas linhas de ônibus

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que haverá reforço nas linhas de transporte público em função do retorno gradual das aulas presenciais. Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, serão acrescidos mais 30 veículos, distribuídos em diversas linhas. As primeiras atividades tiveram início nas escolas nesta semana. A estratégia é a de um modelo de volta gradual e híbrida, mantendo as aulas nos dois regimes, virtual e presencial. Segundo o titular da pasta, ainda não é possível mensurar o quanto o retorno vai impactar de imediato o trânsito na cidade. Na primeira etapa, os trabalhadores se preparam e são capacitados para receber os alunos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vigilância interdita funerária

A Vigilância Sanitária de Montes Claros suspendeu o alvará sanitário da empresa André Luís de Deus Duarte, situada a rua Francisco Peres de Souza, na Vila Exposição, que era usado por uma funerária para preparar os corpos de quem contratou os serviços. Sinvaldo Pereira da Silva gerente de Vigilância Sanitária explica que, no dia 16, foi realizada inspeção no local, onde se constatou que no endereço mencionado no alvará sanitário inexistir qualquer atividade de serviços funerários, sendo certo que a presente medida visa proteger a saúde pública e ao mesmo tempo tem a possibilidade de inibir o uso do presente alvará o que poderia causar lesão irreparável ao direito de terceiros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Mutirão para reconhecimento de paternidade

A Defensoria Pública de Minas Gerais está com inscrições abertas para o Mutirão “Direito a Ter Pai 2021”. Esta é a 9ª edição estadual do mutirão de reconhecimento de paternidade/maternidade, promovido anualmente pela DPMG. Todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Belo Horizonte e mais 55 unidades no interior do estado participam da iniciativa. Devido à pandemia de covid-19, em algumas unidades as inscrições e o atendimento do mutirão serão realizados de forma remota e, em outras, presencialmente. (Jornal Pará de Minas)

Poços revitaliza monumento

Em uma ação conjunta de diversas Secretarias Municipais, a prefeitura revitalizou o monumento “Poços de Caldas Analfabetismo Zero”, localizado na praça do Espaço Cultural da Urca. Inaugurado no início da década de 90, o monumento é uma homenagem ao educador e filósofo Paulo Freire, que completaria 100 anos em 19 de setembro de 2021. Poços de Caldas se destacou no cenário nacional à época pelo projeto “Poços Analfabetismo Zero”, desenvolvido pela então Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo como secretário o professor José Castro de Araújo. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Legislativo adia votação

A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020 foi adiada pelo Legislativo de Uneraba. O projeto estava na pauta de ontem da Câmara Municipal e começou a ser lido durante a sessão, mas foram apontadas inconsistências no texto e o líder do Executivo na Casa, vereador Caio Godoi, solicitou o sobrestamento para adequações da proposta. O pedido foi acatado pelo plenário. O problema referente ao projeto da LDO foi apontado pelo relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara, Marcos Jammal. Ele detalhou que havia erro quanto às datas previstas no texto para envio das propostas orçamentárias das secretarias, autarquias, fundações e do próprio Legislativo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Alta na arrecadação estadual

Em Minas Gerais, entre janeiro e agosto, a arrecadação de impostos estaduais cresceu 31,5% se comparado com igual período de 2020. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), a arrecadação atingiu R$ 54,4 bilhões no intervalo, superando a registrada no mesmo período de 2020, quando o montante ficou em R$ 41,3 bilhões. Somente em agosto, o recolhimento de impostos chegou a R$ 7,3 bilhões, valor 45,19% maior que em agosto do ano passado e 9,42% superior a julho de 2021. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)