COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Zona da Mata com voos para SP

A partir do 1º trimestre de 2022 a Latam Brasil (antiga TAM) iniciará voos no Aeroporto Regional da Zona da Mata (Aeroporto Presidente Itamar Franco). As decolagens serão diárias para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com aeronave Airbus A319 que transporta 132 passageiros em classe Economy e 8 em Premium Economy. A venda das passagens aéreas dos voos do Aeroporto da Zona da Mata ainda não foi iniciada, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Juiz de Fora (Regional) será o terceiro mercado da LATAM em Minas Gerais. A companhia já opera em Belo Horizonte (Confins) e Uberlândia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ipatinga elege homenageados do ano

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram a eleição dos Homenageados do Ano de 2021. Foram eleitos pelos diretores das entidades o Destaque na Comunidade, Destaque Lojista e Empresário do Ano. A votação ocorreu nesta semana, na sede da Aciapi-CDL, no centro de Ipatinga. Para o Destaque da Comunidade, foi eleito o médico-veterinário Lélio Costa e Silva, idealizador do Projeto Xerimbabo; o Destaque Lojista ficou com Robert Almeida, proprietário da Livramento Lar e Construção; e o título de Empresário do Ano foi para Sergio Leite, diretor presidente da Usiminas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Cadastro para Lei Aldir Blanc

O município de Montes Claros está credenciando projetos de pessoas físicas e jurídicas que serão beneficiados com valores remanescentes dos chamamentos públicos realizados em 2020 relacionados à lei Aldir Blanc. Ao todo, serão disponibilizados R$445 mil, com a seleção de até 48 projetos que receberão valores de R$5 mil a R$20 mil. A iniciativa tem o objetivo de minimizar os efeitos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19, fomentando a cultura local através do incentivo a artistas ou fazedores culturais, produtores, agentes e grupos, nas mais diversas expressões artísticas ou segmentos culturais do município. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

NS anuncia pagamento de 13º

Em live realizada nesta semana, o prefeito de Nova Serrana, Euzebio Lago, trouxe uma boa notícia para os servidores municipais. Segundo o chefe do executivo, neste ano a administração pagará em parcela única de forma integral o 13º salário. De acordo com a informação dada pelo Prefeito, junto ao secretário de Administração Municipal, Marcio José, a bonificação natalina será paga de forma integral a todos os servidores até o próximo dia 10 de novembro. Ao fazer o anúncio Euzébio ainda afirmou que o pagamento não é mais do que a obrigação da gestão, e que após a pandemia, vislumbra ver o município caminhar a passos largos. (O Popular – Nova Serrana)

Câmara aprova alteração de Lei Orgânica

Em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nesta semana, de forma presencial, foi marcada pela aprovação de projetos importantes como o 7/2021, que altera a Lei Orgânica de Pará de Minas, o 118/2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, e o 123/2021, que institui o programa Adote um Bem Público no Município. Os vereadores também aprovaram a Resolução 13/2021, que cria a galeria de artes itinerantes da Câmara Municipal. Os objetivos desta lei são oferecer um espaço de acesso ao público para a exposição de trabalhos de artistas paramimenses e incentivar a cultura e a produção de arte no município. (Diário Pará de Minas)

Inauguração da nova sede da PM

A solenidade de inauguração da nova sede da 15ª Cia PM Rv e da 15ª Cia PM Meio Ambiente de Teófilo Otoni ocorreu na última semana e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares. Anteriormente, a sede estava em um imóvel alugado, e a nova sede foi construída para garantir o melhor funcionamento dos serviços de segurança pública. O comandante da 15ª Cia PM Rv, major Navarro Christino destaca que, no novo local, vai ficar mais próximo da comunidade, porque é mais acessível, mais visível, e tem ainda a vantagem de estar às margens do leito da rodovia. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Itaúna faz cirurgia de cataratas

Mais uma rodada de cirurgias de catarata foi realizada no Centro Oftalmológico de Itaúna. No final de semana foram realizadas mais 68 cirurgias, completando assim 487 procedimentos já realizados no local. Conforme divulgou a Secretaria de Saúde, “os trabalhos envolveram médicos, enfermeiros e auxiliares, obedecendo protocolos sanitários e de distanciamento. Os procedimentos deste tipo ficaram paralisados por alguns meses em decorrência do agravamento da pandemia do Coronavírus, mas serão retomados a partir de agora”. O Centro Oftalmológico também oferece consultas e exames gratuitos a pacientes com demanda. (Folha do Povo – Itaúna)