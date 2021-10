COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Dia das Crianças: Comércio terá horário especial

A reabertura do comércio, o avanço da vacinação e a queda nos índices de transmissão de Covid-19 trazem esperança de vendas melhores ou iguais ao ano passado para 85,7% dos empresários mineiros. É o que mostra a pesquisa “Expectativas do Comércio Varejista – Dia das Crianças 2021”. Seguindo esta tendência, o comércio de Caratinga se prepara para o Dia das Crianças e terá dois de horário estendido com o objetivo de alavancar as vendas. Neste sábado (9), as lojas ficarão abertas até às 15h. Já na segunda-feira (11), véspera do Feriado, os estabelecimentos comerciais atenderão os clientes até às 20h. (Diário de Caratinga)

Reunião debate dívida com municípios

A Comissão de Saúde da Assembleia de Minas discute no próximo dia 20, 10 horas, o andamento das negociações e dos pagamentos da dívida do Estado com os municípios, na área da saúde. Nos últimos meses, a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o atual governo mineiro começaram a negociar um acordo para o pagamento dessa dívida. De acordo com levantamento do TCE, o estado deixou de repassar às prefeituras para a área da saúde R$ 1,5 bilhão em 2017; R$ 1 bilhão em 2018; R$ 2,9 bilhões em 2019 e R$ 1,3 bilhão em 2020. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Parque da Lajinha amplia público

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a ampliação da entrada de público no Parque da Lajinha, em função da flexibilização das atividades dentro do Programa JF Viva. A nova regra, que permite até 500 pessoas, começa a valer no sábado, 09. Para entrar no espaço, os visitantes precisam, obrigatoriamente, apresentar o cartão de vacina, com o esquema vacinal contra a covid-19 completo. Em setembro, era permitida a presença de até 400 pessoas simultaneamente. Além da ampliação da capacidade, a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) informou que eventos e ensaios fotográficos também serão autorizados, desde que reúnam até 15 pessoas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

IFMG oferece vagas

O Instituto Federal Minas Gerais publicou editais do processo seletivo dos cursos técnicos e superiores, que são gratuitos, para o primeiro semestre letivo de 2022. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 4 de novembro. Para o campus em Ipatinga, serão oferecidas 40 vagas para o curso técnico integrado em Automação Industrial, 40 vagas para o curso técnico integrado em Eletrotécnica e 40 vagas para o curso superior de Engenharia Elétrica. O campus IFMG Ipatinga está localizado no bairro Veneza. Em função da pandemia, permanece em vigor a seleção por avaliação de desempenho escolar para candidatos aos cursos técnicos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ecocrédito para reciclagem

Os vereadores de Montes Claros cinco projetos durante a sessão ordinária. Depois de um ano e meio, a sessão teve a presença do público. O primeiro aprovado (P.L.C n°5/2021) cria o “Ecocrédito de Reciclagem Eco-Recicla”, programa de crédito ambiental que tem o objetivo de incentivar o cidadão a praticar a coleta seletiva de resíduos recicláveis, promover a preservação ambiental e contribuir para a inclusão social de catadores nos programas voltados às ações ambientais. O Eco-Recicla é de iniciativa do prefeito Humberto Souto (Cidadania). (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Agendamento para dose de reforço

A Prefeitura de Nova Serrana anunciou que iniciará a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Por meio da Secretaria de Municipal de Saúde e seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização, já foi iniciado a aplicação da dose de reforço contra a covid-19. Para os profissionais da saúde, a vacinação ocorrerá através de agendamento no site da prefeitura de acordo com a distribuição de doses da vacina, feita pelo Ministério da Saúde. (O Popular – Nova Serrana)

Maior alta da inflação

A inflação em Belo Horizonte, em setembro, apresentou nova alta e foi a maior para o mês desde 1996. De acordo com os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,31% no mês, elevando para 6,6% o avanço acumulado nos primeiros nove meses de 2021 e para 9,34% nos últimos 12 meses. A alta registrada em setembro foi puxada, principalmente, pelo aumento da energia elétrica, que ficou 6,61% mais cara. Além da crise hídrica, que aumenta os custos com energia, os reajustes nos combustíveis, alimentos e serviços também contribuem para que o índice siga em alta. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cesta básica tem aumento de 5,7%

Os preços da cesta básica subiram 5,7% em Passos. Segundo pesquisa realizada pelo Procon da Câmara Municipal nesta semana, o valor da cesta com os produtos mais em conta no mercado passou de R$245,34, no início de setembro, para R$259,31, em outubro. O queijo muçarela, com 43% de aumento, e o café (21%) lideram os reajustes. (Folha da Manhã – Passos)