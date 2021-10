COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Mais 5 mil pessoas aguardam transplante

Mais de cinco mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos em Minas Gerais. Os dados são do MG Transplantes e contabilizam os registros feitos até o início de setembro deste ano. Além da queda gradativa no número de doações, a recusa familiar também aumentou. No estado, 50% das famílias entrevistadas para a doação esse ano se negaram a autorizar o procedimento. Antes, esse número chegava a 30%. Dos 5.234 pacientes que estão na fila para transplante de órgãos em Minas, mais de 50% precisam receber um rim. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Empresas do Vale do Aço na Mercopar

Quatro empresas do Arranjo Produtivo Local (APL) Metalmecânico Vale do Aço estarão na maior feira de inovação e negócios do setor metalomecânico da América Latina, a Mercopar, entre 5 e 7 de outubro, em Caxias do Sul (RS). O evento é oportunidade de conexão entre pequenas, médias e grandes organizações do segmento, nacionais e internacionais, além de apresentar tendências e tecnologias para a inovação na indústria. Durante o evento, os representantes das empresas vão participar de atividades de capacitação e de rodadas de negócios. (Diário de Caratinga)

Limpeza de estrada

Por meio do Departamento de Serviços Urbanos (Desurb), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga informa que promoveu, durante a segunda quinzena do mês de setembro, serviço de limpeza na região da tradicional Estrada das Lavadeiras, hoje denominada avenida Amazonas, desde as imediações do bairro Horto até o Bom Jardim. Com a mobilização de diversos trabalhadores e o apoio de uma pá-carregadeira e caminhões basculantes, o trabalho envolveu capina manual no meio-fio, limpeza de sarjetas e canaletas de drenagem pluvial, além do recolhimento de nada menos que 266 toneladas de lixos, terras e entulhos lançados indevidamente no trecho. (Diário do Aço – Ipatinga)

Outubro Rosa no TJMG

Pelo 9º ano consecutivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais de Montes Claros aderiu ao “Outubro Rosa”, campanha de mobilização para conscientização e combate ao câncer de mama. A ação envolve magistrados, servidores, terceirizados e estagiários na luta contra uma das doenças que mais mata mulheres no país, mas que apresenta alto índice de cura se for detectada a tempo. O superintendente de Saúde do TJMG, desembargador Bruno Terra Dias, destaca que o engajamento à campanha contra o câncer de mama é fundamental não apenas na Corte Mineira, mas em toda a sociedade. “As ações preventivas são de suma importância, ainda mais neste período de pandemia”, afirma o desembargador. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Motoristas descartam greve

Motoristas de ônibus aceitaram por unanimidade proposta salarial em assembleia ontem e colocaram fim à possibilidade de greve no transporte coletivo de Uberaba. A decisão agora será comunicada às concessionárias e ao Ministério Público do Trabalho, que intermediou a fase final das negociações salariais. O índice de reajuste pleiteado pela categoria era de 9,86%. Em audiência na semana passada, as empresas de transporte coletivo concordaram com um percentual de 9%, aplicados de forma progressiva até o início de 2022. A proposta foi acatada em assembleia. Pela proposta, 5% de reajuste será aplicado retroativo ao salário de julho dos motoristas do transporte coletivo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Jovens do Mucuri finalistas em desafio

Estudantes dos vales do Mucuri e Jequitinhonha estão entre os finalistas do Desafio Jovem Empreendedor, promovido pelo Sebrae. Os jovens conseguiram um feito inédito nesta edição, com três equipes classificadas para a disputa da grande final, que acontece na próxima semana. A competição virtual simula o dia a dia de uma empresa e tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora e estimular o desenvolvimento de atitudes e habilidades essenciais à gestão de negócios. Os representantes de Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro e Nanuque estão confiantes no resultado do jogo virtual que, neste ano, contou com aproximadamente 1.700 inscritos de todo o estado de Minas Gerais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Cadastro para dose de reforço

Divinópolis abriu cadastro para a dose de reforço, da vacina contra a covid-19, para profissionais de linha de frente de hospitais, UPA, laboratórios e socorristas, que já tenham tomado a segunda dose há mais de 180 dias. O cadastramento deve ser realizo pelo site da prefeitura e ou pelo aplicativo APP Divinópolis – Opção Vacinação Covid-19. Este grupo será vacinado no drive thru do no alto da Avenida Paraná, no Centro Administrativo. A vacinação começará a ser realizada na terça-feira, 05, e as doses disponíveis são da Pfizer. (Divinews – Divinópolis)

Doação de alimentos

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas firmou parceria com uma grande rede atacadista de supermercados instalada em Poços de Caldas. A iniciativa já contabiliza cerca de 20 toneladas de alimentos doados e distribuídos a entidades socioassistenciais do município e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas. (A Folha Regional – Muzambinho)