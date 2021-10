COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

MOC regulamenta Lei de licitações

Através do Decreto 4294, a Prefeitura de Montes Claros regulamentou o artigo da lei federal, que dispõe que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. A regulamentação é exigida na nova Lei de Licitações e que Montes Claros seguiu apenas a lei federal. Com isso, se tiver de adquirir um produto considerado de luxo, tem de fazer um arrazoado, pois a nova lei permite comprar apenas produtos comuns. No decreto, é explicado que a definição é indispensável para a efetivação de novas compras de bens de consumo pelo Município, nos termos do citado diploma federal. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

NS é incluída em circuito turístico

Nova Serrana agora faz parte da Associação do Circuito Turístico Verde-Trilha dos Bandeirantes. A cidade foi a única entre 12 municípios da região que atendeu em primeira instância os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado e Cultura e Turismo (Secult). Com o Certificado do Mapa do Turismo o município fica credenciado para receber o ICMS Turismo, podendo atuar como motivador e catalisador de ações, estimular a formatação/implantação, de programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico sustentável de nossa cidade. (O Popular – Nova Serrana)

Juiz-forana descobre oito asteroides

Depois de um mês analisando, diariamente, imagens do espaço vindas do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, a estudante Rafaella Bovaretto, de apenas 15 anos, descobriu oito asteroides que ainda não tinham sido detectados. Ela participou do último programa “Caçador de Asteroides”, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), que é realizado no Brasil em parceria com o International Astronomical Search Collaboration. A conquista foi mais um incentivo para a adolescente que sonha em espalhar, de forma simples, o conhecimento científico. Durante o programa, semanalmente, ela recebia pela internet pacotes de imagens da Nasa que eram analisados em um software disponibilizado para os participantes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Inauguração de ambulatório

A Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas inaugurou o Ambulatório Municipal de Fisioterapia Vânia Maria Silva Faria. A unidade está funcionando na sede da Associação dos Diabéticos de Pará de Minas (Assodipam), que fica localizada na rua Geraldo Antônio dos Santos, 87, no bairro Dom Bosco. O Ambulatório Municipal de Fisioterapia foi denominado “Vânia Maria Silva Faria” em homenagem à uma pará-minense, que faleceu recentemente por complicações causadas pela covid-19. Mais conhecida como Dona Vânia, ela foi esposa do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio de Faria e foi sócia proprietária de uma rádio. (Jornal Pará de Minas)

Queda na vazão do Rio Uberaba

A vazão do rio Uberaba voltou a apresentar queda neste fim de semana e a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) religou o sistema de transposição do rio Claro. Dois motores elétricos foram acionados neste domingo, 03, para assegurar o volume extra necessário para o abastecimento da cidade. A programação para o início desta semana está assim definida. Nesta segunda-feira, 04, todos os 11 Centros de Reservação (CR) ficarão abertos durante o dia. A equipe de engenharia planejou o fechamento no período noturno entre 23h e 4h para a recuperação do nível de segurança dos reservatórios. Este plano será mantido caso a vazão do rio Uberaba permaneça próxima aos 1.200 litros/segundo ao longo desta semana. Se houver queda brusca, os CRs voltarão a ser fechados durante o dia, entre 8h e 16h. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Ipatinguense produz curta-metragem

Com 21 minutos de duração, ”Na Frente da Bala” será lançado no próximo dia 15 no canal Supremospidey, no YouTube. O curta, produzido em homenagem aos 20 anos do jogo GTA 3, é uma história original que antecede os eventos apresentados no game e ao mesmo tempo estabelece uma conexão direta. As cenas foram gravadas na cidade de São Paulo (SP), em Pelotas, em Vitória (ES) e em Ipatinga. Devido ao sucesso das séries de jogos do GTA em todo o mundo, o curta será lançado com legendas em inglês, espanhol e francês. O grupo pretende inscrevê-lo em festivais de cinema no Brasil e outros países. (Diário do Aço – Ipatinga)

Câmara promove treinamento

A Câmara Municipal de Manhuaçu, por meio da Escola do Legislativo, promoveu um treinamento de Comunicação Interpessoal e Desenvolvimento Humano, ministrado pela psicóloga Luanny Sousa Matias. Os temas abordados foram: O que é Comunicação Interpessoal e qual a sua importância; Tipos de Comunicação; Melhorando a Comunicação Interpessoal; O que é Desenvolvimento Humano e qual a sua importância e Como você está vivendo? Com carga horária de 10 horas, o treinamento foi direcionado para servidores públicos municipais. (Diário de Manhuaçu)