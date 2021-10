COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Situação de emergência em Comercinho

O município de Comercinho, localizado no Vale do Jequitinhonha, microrregião de Pedra Azul, foi reconhecido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional como em situação de emergência, em virtude do período de estiagem. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com isso, Comercinho pode solicitar recursos para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados. (Diário do Mucuri – Teófilo Otoni)

Prefeitura inicia cadastramento

Como parte do plano de retomada do turismo, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio de Caeté iniciou, nesta semana, o cadastramento das entidades com potencial para atendimento ao público de turistas que visitarem a cidade. A partir dos dados fornecidos pelos proprietários, será elaborado um mapa com todos os atrativos turísticos que existem no município. O cadastro pode ser feito pelo link a seguir ou presencialmente, na secretaria, de 8h às 17h, no prédio da Prefeitura Municipal. (Jornal Opinião – Caeté)

Formiga promove testagem

A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou testagens para detectar a covid-19 no Asilo São Francisco de Assis. O local, que é uma instituição particular e contava com 76 internos, está em surto da doença. O primeiro caso positivo foi de um funcionário no dia 16 de setembro. O surto foi notificado a Secretaria de Estado de Saúde (SES), após mais funcionários e idosos institucionalizados testarem positivo para a doença. Dos 67 idosos testados, 21 tiveram resultado positivo. (Nova Imprensa – Formiga)

Risco para falta de água

O longo período de estiagem já afeta o abastecimento público de Sete Lagoas. A água que chega até as residências ou indústrias vem de poços tubulares profundos ou do sistema de captação superficial Rio das Velhas, que hoje é responsável pelo abastecimento de um terço da população, o que representa aproximadamente 70 mil pessoas. A captação ocorre a jusante das cidades de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia, e do encontro do Rio das Velhas com os Ribeirões Arrudas e Onça, que prejudicam a qualidade de suas águas. A situação é agravada no período de estiagem, quando o Rio das Velhas apresenta vazões significativamente baixas – com menos água, portanto, para diluição de poluentes. (Sete Dias – Sete Lagoas)

50% da população vacinada

O município de Ipatinga atingiu uma marca importante no processo de imunização contra a covid-19. A cidade alcançou mais de 50% da população adulta com o esquema vacinal completo, ou seja, com duas doses ou dose única aplicadas, informou a Secretaria Municipal de Saúde, nesta semana. Ao todo, são 98.986 pessoas já imunizadas com a segunda dose e outras 4.594 com dose única, o que representa 50,11% da população vacinada a partir de 18 anos de idade. A taxa de ocupação atual nos leitos de UTI-Covid é de 13%. Na enfermaria, são 15% de ocupação. A cidade dispõe de 53 leitos de UTI e 55 de enfermaria reservados para pacientes com a doença. (Diário do Aço – Ipatinga)

Desafio da NASA em JF

O NASA Space Apps Challenge, hackathon internacional, chega pela primeira vez à Zona da Mata e Campos das Vertentes. O programa, voltado a pessoas interessadas na área de ciência e tecnologia, vai ser realizado em Juiz de Fora, de forma online, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Competidores da região terão que cumprir desafios e elaborar projetos a partir de informações disponibilizadas pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA). Os participantes são programadores, cientistas, designers, contadores de histórias, criadores, construtores e tecnólogos que, unidos em equipe, poderão acessar gratuitamente dados abertos fornecidos pela NASA. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mais 30 dias para conclusão de CPI

Por meio do Requerimento n. 1.143, o presidente da CPI das Férias, vereador Tiago Braz, solicitou a prorrogação de prazo para finalização do trabalho da comissão por mais 30 dias. O documento foi deferido na última reunião ordinária da Câmara, nesta semana. Segundo o parlamentar, o relatório está em fase final de elaboração. “O relator ainda não conseguiu concluir dentro do prazo, que se encerrou no dia 29. Possivelmente, o relatório ficará pronto até antes dos 30 dias solicitados. Depois disso, será apreciado por todos da CPI. Estamos na fase final e seguimos trabalhando bastante para concluir essa fase e poder apresentar o documento final com todos os dados que conseguimos investigar”, afirma Tiago Braz. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)