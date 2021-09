COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Postos vão pagar multa de R$ 18 mil

Dezoito postos de combustíveis de Uberlândia autuados durante a Operação Petróleo Real, realizada em julho deste ano pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo país, e que teve apoio da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, assinaram um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o órgão municipal e deverão pagar cerca de R$ 18,3 mil em ressarcimentos. Segundo o superintendente do Procon, Egmar Ferraz, a maioria das autuações foi pela ausência do Código de Defesa do Consumidor nos locais e a falta da divulgação devida dos preços dos combustíveis. (Diário de Uberlândia)

Paralisação dos tanqueiros articulada

Com os preços do petróleo atingindo os patamares mais altos dos últimos três anos, a Petrobras anunciou no início da semana que estudava novos reajustes nos combustíveis. Menos de 24 horas depois confirmou mais um aumento, desta vez, de 8,89% no preço do diesel. A reação foi imediata e transportadores de cargas e tanqueiros voltaram a falar em paralisação, alegando que o combustível corresponde a cerca de 60% dos custos do frete. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados do Petróleo de Minas Gerais (Sinditanque-MG) avisa que se nenhuma medida for tomada nos próximos dias, haverá paralisação por tempo indeterminado. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Usiminas abre vagas

A Usiminas Mecânica anunciou que está contratando montador e montadora de andaimes, que tenham no mínimo seis meses de experiência comprovada no cargo. Os interessados devem encaminhar o currículo até o dia 18 de outubro para recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br, incluindo no título do e-mail o nome do cargo que irá se candidatar. As vagas são extensivas a pessoas com deficiência, detalha a empresa. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ouro Preto tem turismo com segurança

Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo foi apresentado na Casa de Gonzaga o Programa “Rede Integrada de Proteção ao Turismo”, uma parceria entre a Prefeitura de Ouro Preto, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Polícia Militar de Minas Gerais. O Programa busca contribuir para que os turistas e visitantes tenham as melhores experiências na cidade, além de proteção ao patrimônio, ao comércio, aos equipamentos culturais, aos empreendimentos turísticos e à população local. (O Liberal – Itabirito)

Caminhada celebra Setembro Verde

Caminhada percorreu as áreas do centro e da Baixada de Manhuaçu em celebração ao Setembro Verde, mês dedicado à inclusão social da pessoa com deficiência. A iniciativa reuniu grande público e chamou a atenção de moradores e de quem transitava pelas ruas e avenidas. Além da inclusão social, esta caminhada organizada pela Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Manhuaçu (Amaam), Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas (Onda) e ‘Corrida só Dellas’, teve o propósito de arrecadar recurso para a compra de armário e material pedagógico para a instalação de uma sala personalizada. (Diário de Manhuaçu)

Grão Mogol firma parceria com Sebrae

O Sebrae Minas e a Prefeitura de Grão Mogol assinam nesta sexta-feira, 01, às 13h, um termo de cooperação técnica em prol do desenvolvimento do turismo no município. Estarão presentes na cerimônia o prefeito Diego Antônio Braga e sua equipe, o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Cláudio Luiz Oliveira, a subsecretária de Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, entre outras autoridades políticas e empresariais. A parceria objetiva criar ações para impulsionar e divulgar as potencialidades turísticas do município. As principais atividades serão a elaboração de roteiros turísticos para divulgação em agências, a capacitação das empresas e a criação de um grupo de trabalho para coordenar o desenvolvimento do setor. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Pagamento de multas

Proprietários de veículos autuados em Sabará já podem ser comunicados eletronicamente sobre as notificações de infrações de trânsito e ter acesso ao acompanhamento e ao pagamento de multas, geradas a partir de 14/04/2021, com descontos de até 40%. Isso porquê a Prefeitura Municipal aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). (Sabará Notícias)

Vereadores se reúnem no Mucuri

O Encontro Mineiro de Vereadores, UVB edição vales do Mucuri e Jequitinhonha foi sediado em Teófilo Otoni, nos dias 22 a 24 de setembro, no auditório da CDL-TO. O evento, que teve como tema “Invista no Desenvolvimento da sua Cidade”, reuniu diversas lideranças políticas regionais e nacionais, todos com o objetivo de atender melhor à sua comunidade. Foram três dias de workshops, palestras e compartilhamento de ideias. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)