COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorgim.com.br

Patos recebe dossiê do Sebrae

O Sebrae Minas entregou à Prefeitura de Patos de Minas o “Dossiê Cidades de Minas Gerais”, um relatório que reúne os principais dados territoriais, setoriais e socioeconômicos do município e que visa apoiar a construção de projetos que contemplem as diversas demandas locais. Patos possui o 20º melhor índice de desenvolvimento humano dentre os 853 municípios mineiros e o 289º entre as 5.570 cidades do Brasil, estando entre os 2,23% melhores índices do Estado e os 5,18% melhores do País. O estudo foi apresentado para a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas – Adesp – que reúne lideranças da cidade. O próximo passo será a implantação do programa Patos de Minas – Empresas Mais Inovadoras, que promoverá capacitações em diversos eixos (Folha Patense)

Hospital de Itaúna terá hemodinâmica

Mais um passo importante foi dado para a implantação do serviço de hemodinâmica no Hospital Manoel Gonçalves de Itaúna. Foi realizada reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para acelerar o processo de aprovação do serviço que, aprovado, será implantado no novo bloco que está sendo construído no Hospital. Da reunião participaram a provedoria do Hospital e o prefeito de Itaúna, Neider Moreira, acompanhado do secretário de Saúde, Fernando Meira, e o deputado estadual por Itaúna, Gustavo Mitre. Representando o Estado, participou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. (Folha do Povo – Itaúna)

Variante Delta em Araguari

A Prefeitura de Araguari promoveu, na última semana, uma coletiva de imprensa com o objetivo de informar a população a respeito do cenário da pandemia de covid-19 no município. No evento, a secretária de Saúde, Soraya Ribeiro, informou que os óbitos voltaram a aumentar e que foram coletadas 10 amostras de sangue aleatórias para investigação genômica, a fim de detectar as variantes da doença. Foi informado ainda que os pacientes acometidos pela variante Delta apresentaram apenas sintomas brandos, e seguem em observação. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Processo Seletivo do Cefet-MG

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) publicou edital para abertura de Processo Seletivo Simplificado com uma vaga para professor de Física, por tempo determinado, para trabalhar no campus de Timóteo. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 deste mês. De acordo com o edital, o profissional atuará nas disciplinas de Física (Ensino Médio); Física I; Física II; Física III; Física Experimental I; Física Experimental II (Ensino Superior). Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo site www.cefetmg.br. Caso não haja candidatos cadastrados, as inscrições serão prorrogadas por dez dias. (Diário do Aço – Ipatinga)

JF avança para a faixa amarela

Uma semana após a regressão à faixa laranja do programa Juiz de Fora Pela Vida, a Prefeitura Municipal informou que o município avançou para a faixa amarela, que estabelece regras e protocolos para o enfrentamento à pandemia da covid-19 na cidade e para o funcionamento do setor produtivo. Nesta fase, o cenário é classificado de “risco baixo” para o coronavírus. Apesar do avanço oficial, na prática, não há mudanças significativas em relação ao horário de atendimento e à capacidade de público dos estabelecimentos, uma vez que o município publicou um termo de ajuste flexibilizando regras dentro da faixa laranja. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Reabilitação em deficiência intelectual

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Montes Claros (Apae) e Associação Sociedade Educacional Mendonça e Silva (Capelo Gaivota) foram contratados pelo município de Montes Claros para a prestação de Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (Serdi). A Apae teve o sexto aditamento e o Capelo Gaivota o quinto aditivo. O encontro, organizado pelo Núcleo de Redes de Atenção à Saúde da Regional de Saúde de Montes Claros reuniu representantes dos municípios, gestores das Apaes de Porteirinha, Espinosa, Salinas e Taiobeiras e dirigentes da Escola Capelo Gaivota e da Fundação Clarisse. (Gazeta Note Mineira – Montes Claros)

UFTM está entre as melhores

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) estreia no ranking mundial do Times Higher Education World University Rankings 2022, considerada uma das mais importantes publicações na análise do ensino superior. A revista britânica Times Higher Education (THE) é a responsável pelo levantamento. O Times Higher Education World University Rankings 2022 inclui mais de 1.600 universidades em 99 países e territórios, tornando-as o maior e mais diversificado ranking de universidades da atualidade. (Jornal da Manhã – Uberaba)