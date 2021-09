COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorgim.com.br

Safra mineira de grãos registra queda

A falta de chuvas e as geadas em Minas Gerais impactaram de forma negativa na safra 2020/21 de grãos. No fechamento do período produtivo, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirmou a retração de 5,9% no volume total colhido, que chegou a 14,4 milhões de toneladas. Apesar de um incremento de 9,9% na área plantada, o clima prejudicou a produtividade, que caiu 14,4%. Dentre as culturas mais afetadas pelos fatores climáticos, o milho segunda safra é o destaque, uma vez que a seca e as geadas provocaram uma retração de 63,9% na produção do cereal. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Redução na distribuição de combustíveis

O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sinditanque-MG), anunciou que a distribuição de combustíveis para os postos de abastecimento será reduzida pela metade. O grupo afirmou que a proposta é manter o serviço pela metade até a próxima terça-feira, 14, quando a categoria irá se reunir com o Governo de Minas. À véspera do feriado desta semana, a entidade patronal determinou a paralisação dos tanqueiros e, em menos de 24 horas, postos ficaram desabastecidos em várias cidades. A situação foi normalizada somente na quarta-feira. (Diário do Aço – Ipatinga)

PJF inicia aplicação de dose de reforço

A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou a aplicação da dose de reforço contra a covid-19. Nesta primeira etapa, de acordo com a Secretaria de Saúde, receberão a terceira dose os idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) com 70 anos ou mais. Seguindo normas técnicas do Estado e do Ministério da Saúde, a pasta municipal informou que está vacinando com o imunizante Pfizer. “Isso ocorre porque esses idosos já foram imunizados com as duas doses da Coronavac e precisam receber uma dose extra de reforço, a fim de assegurar a imunidade contra a Covid-19”, informou em nota. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Municípios beneficiados pela Defesa Civil

A região do norte de Minas Gerais conta com 78 municípios classificados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para receber o Kit Defesa Civil, repassado pelo estado com os recursos do acordo de Brumadinho. Desde o dia 26 de junho de 2021, a Resolução GMG Nº 64, dispõe sobre os critérios objetivos de avaliação para distribuição aos municípios de 479 Kits Básicos de Defesa Civil, sendo cada kit composto de um veículo, um notebook, uma trena digital e coletes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Escola de Artes libera exposição

Foi inaugurada na Escola Municipal de Artes e Ofícios Sica, nesta semana, a exposição “A Flor de Lis – Um Olhar sobre a Padroeira de Pará de Minas”. Artistas locais e da região participam da mostra com pinturas que fazem uma leitura de Nossa Senhora da Piedade. O gerente da Escola Municipal de Artes, Samuel Lopes, explica a exposição e destaca que o objetivo é representar Nossa Senhora da Piedade através da pintura e trabalhos fantásticos estão abertos à visitação pública: “A bandeira de Pará de Minas tem uma representação da flor-de-lis, que na igreja católica também representa Maria. Por isso convidados estes artistas para representarem a nossa padroeira através da pintura”. (Diário Pará de Minas)

Câmara encaminha votos de congratulações

A Câmara de Poços de Caldas aprovou um Requerimento contendo Votos de Congratulações aos profissionais que atuam nas áreas de higienização, cozinha e lavanderia do Hospital da Santa Casa de Poços. A proposição é de autoria do presidente da Casa, vereador Marcelo Heitor (PSC), e contou com a assinatura dos demais vereadores. Nesta semana, Marcelo Heitor esteve no Hospital e entregou cópia do Requerimento aos profissionais. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

MGC-418 volta a receber carretas

O comandante do 1º Pelotão da 15ª Cia Polícia Militar Rodoviária, tenente Reinaldo Martins, informou que a população já pode perceber a circulação de carretas de transporte de eucaliptos com três unidades, na modalidade Tritrem, na MGC-418, a conhecida Estrada do Boi, sentido Teófilo Otoni ao Estado da Bahia. Os veículos podem chegar a aproximadamente 30 metros de comprimento. Nos locais devidamente sinalizados, autorizando as ultrapassagens, o motorista deve analisar a extensão do trecho, a velocidade da carreta e a força do seu veículo, para não correr riscos de não conseguir realizar a manobra em segurança e deparar com outro veículo em sentido contrário próximo a curva. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Moradores de Delta ficam sem energia

Moradores da cidade de Delta e da zona rural do município vizinho, localizado a 35 quilômetros de Uberaba, ficaram sem energia elétrica por mais de 12 horas. O fornecimento esteve irregular durante boa parte do dia, interrompido completamente por volta das 15h, e o só foi restabelecido na madrugada de ontem. Reportagem do Jornal da Manhã recebeu reclamação de moradores de ao menos três bairros: Jardim Eldorado, Novo Horizonte e Centro. Todos reclamaram do fornecimento irregular durante todo o dia, quando o fornecimento de energia caía e depois retornava. Comércios como bares, pastelarias, entre outros, não tiveram como abrir e ficaram com suas atividades prejudicadas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Comércio pode funcionar até as 23h

A Prefeitura de Uberlândia publicou no Diário Oficial do Município (DOM) novas deliberações sobre o funcionamento do comércio e serviços na cidade. Segundo a publicação, o horário limite aos domingos foi ampliado das 18h para as 23h. A alteração foi definida em reunião do Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. Com isso, bares, restaurantes, shoppings centers, academias, clubes e eventos poderão funcionar até as 23h aos domingos. Durante a semana e aos sábados, os horários se mantêm os mesmos da última deliberação, publicada no dia 30 de setembro. (Diário de Uberlândia)