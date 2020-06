Rede de Notícias do Sindijori MG

Rio Verde ganha ecobarreiras

Foi instalada no último final de semana a barreira ecológica flutuante entre Elói Mendes e Varginha. Com cerca de 92 metros de comprimento, a sua elaboração demandou o trabalho de dezenas de voluntários para ajustá-la entre as margens na altura da Ponte dos Buenos. O grupo utilizou máscaras e manteve o distanciamento como medidas preventivas em tempos de pandemia. A ecobarreira permite a retenção de resíduos sólidos urbanos (lixo) e de detritos de efluentes (esgoto industrial e doméstico) lançados a montante pelos 28 municípios sul mineiros da bacia hidrográfica. (Gazeta de Varginha)

Receita doa veículos e móveis

A Receita Federal fez ontem a destinação de veículos e móveis para as prefeituras de Poços de Caldas, Campestre, Guaranésia e Caldas. A prefeitura de Poços de Caldas recebeu um ônibus e móveis de escritório, um veículo foi destinado para o município de Caldas para ser utilizado como ambulância e móveis de escritório foram entregues para as prefeituras de Campestre e Guaranésia. Os móveis doados são cadeiras e mesas para computador, além de telefones e equipamentos de informática. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Arcos arrecada R$5,3 milhões com IPVA

Nos três primeiros meses do ano, Arcos arrecadou R$5,3 milhões (R$5.314.914,28) com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), valor este que é 15% maior que o valor arrecadado em todo o ano de 2019, de apenas R$4,6 milhões (4.621.029,21). O mês de janeiro deste ano foi o que mais arrecadou, com uma receita líquida de R$2,9 milhões (2.946.923,53). Em fevereiro, o valor arrecadado foi de R$1,09 milhão (1.097.689,14), em março de R$1,06 milhão (1.061.056,43) e no mês de abril, uma arrecadação de R$209.245,18. (Correio Centro-Oeste- Arcos)

Sine terá gestão municipal

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, está municipalizando os serviços prestados pelo Sistema Nacional de Emprego. A municipalização vai promover uma aproximação do Sine com o cidadão e permite que a prefeitura possa prestar os serviços de forma direcionada para as demandas do município. Apesar da mudança, o atendimento do Sine em Uberlândia ao cidadão não vai ser alterado, e os serviços de intermediação de mão de obra e habilitação ao seguro-desemprego vão ser mantidos. (Diário de Uberlândia)

Leitos de UTI serão abertos

O Ministério da Saúde autorizou a abertura de 20 leitos de UTI em Bom Despacho para tratar pacientes com Covid-19 em estado grave. “Nosso desejo é não precisar deles, mas se alguém precisar ofereceremos atendimento e tratamento mais rápidos. Minutos fazem muita diferença na hora de salvar vidas”, destacou a secretária de Saúde, Neide Braga. Os equipamentos da UTI foram comprados com recurso de emendas parlamentares repassadas pela prefeitura e R$ 200 mil do Tribunal de Justiça de Minas. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Academia de Letras altera calendário

Os interessados em participar do tradicional Concurso Nacional de Contos e Poesias, promovido pela Academia de Letras e Artes de Araguari (ALAA), têm uma nova oportunidade, pois, as inscrições que se encerrariam no dia 25 de julho, foram prorrogadas. De acordo com o novo calendário, os participantes têm até o dia 31 de agosto para efetivar sua participação. De acordo com a direção da Academia, a intenção é dar oportunidade a todos os poetas e escritores não só de Araguari, mas de todo o Brasil. (Gazeta do Triângulo- Araguari)

Presos confeccionam máscaras

Os detentos do presídio de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, estão confeccionando máscaras de proteção. A iniciativa, além de contribuir para o combate da pandemia da Covid-19, é uma ferramenta de ressocialização do preso e remição da pena. De acordo com a promotora de Justiça Samira Lomeu, desde abril, vinham sendo feitos contatos com o diretor de Trabalho e Produção do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depan), visando a inclusão do presídio no projeto “Calçando Liberdade”. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)