NM tem municípios em consórcio

Os municípios de Chapada Gaúcha, Riachinho, Santa Fé de Minas e Urucuia foram selecionados para a estruturação de projetos de concessão de serviços de iluminação pública nos moldes estipulados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos e a Caixa Econômica Federal. No total, são 84 cidades da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul selecionados, sendo os quatro do Norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Emissão de passaporte é retomada

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Juiz de Fora voltou a disponibilizar o serviço de emissão de passaporte, por meio de agendamento on-line no site. Atualmente, na cidade, estão funcionando a entrega da carteira de identidade, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), também mediante agendamento. Os interessados podem ainda marcar um horário para solicitar a emissão de identidade, passaporte e do requerimento de seguro-desemprego. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Mais de 95 mil já foram imunizados

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça o chamado para os grupos prioritários buscarem as unidades mais próximas de casa e se imunizarem contra a gripe. Durante a Campanha de Vacinação contra a Influenza, Uberaba já imunizou 95.015 pessoas, segundo balanço de segunda-feira, 15. No entanto, apenas 85,1% do público prioritário foi imunizado, totalizando 72.497 pessoas dos grupos contabilizados na meta da vacinação, de um universo de 85.192. (Jornal de Uberaba)

Balança registra superávit

O saldo da balança comercial de Caratinga registrou superávit de R$28,88 milhões no acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia. Mesmo considerando a condição econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as exportações somaram U$ 29 milhões, sendo um aumento de 19,12% em relação ao mesmo período de 2019. Já as importações que registraram U$0,1 milhão representam uma queda de quase 50%, se comparado de janeiro a maio do ano passado. (Diário de Caratinga)

UFSJ está entre 30 melhores

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi considerada a 4ª melhor universidade de Minas Gerais e está entre as 30 melhores universidades do país. Os números são do Centro de Classificações Universitárias Mundiais (CWUR), dos Emirados Árabes Unidos, para o World University Rankings 2020-21. Em Minas Gerais, o primeiro lugar é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seguida, respectivamente pelas universidades da Zona da Mata e Vertentes: Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 2º lugar, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 3º e UFSJ em 4º lugar. (Folha de Barbacena)

Novo fórum começa a ser construído

Através de recursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a cidade de Mariana vai receber um novo Fórum Municipal, que já começou a ser construído no bairro São Cristóvão. O prazo para a conclusão da obra foi estabelecido para julho de 2021. Os projetos arquitetônico, de incêndio, elétrico e de saneamento foram finalizados em dezembro de 2019 e obras já foram iniciadas. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Caetano Levi, foi o responsável por intermediar a construção do novo espaço. (Jornal O Liberal Net- Itabirito)

Famílias recebem aquecimento solar

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, famílias carentes de Araxá estão recebendo uma ajuda extra para reduzir o consumo de energia elétrica em suas casas. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está instalando sistemas de aquecimento solar nas residências de 150 famílias de baixa renda previamente identificadas pelos agentes da empresa na comunidade. A iniciativa faz parte do projeto Cemig nas Comunidades, ligado ao programa de eficiência energética da empresa, que beneficiou nos últimos meses 1.750 famílias de baixa renda em vários bairros de Araxá com a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, e recebeu investimento de R$ 1,2 milhão. (Diário de Araxá)