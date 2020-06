Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Aprovadas licenças para maior usina

O primeiro passo para que o Jaíba abrigue o maior projeto de energia fotovoltaica do Brasil já foi dado. O governo de Minas aprovou o licenciamento do empreendimento que vai gerar emprego e renda para o Norte de Minas. A usina vai contar com investimentos da ordem de R$ 6 bilhões. O projeto deve começar a ser construído no segundo semestre de 2020 e vai ter capacidade total instalada de cerca de 1.357 megawatts. A expectativa é a de que possa gerar cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Arcos já realizou mais de 500 testes

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 515 testes para detecção de COVID-19 foram feitos em Arcos, até o presente momento. Os números incluem a rede pública e particular. A Administração Municipal de Arcos determina que haja transparência absoluta na divulgação dos casos. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, recomenda-se que tais testes sejam realizados em indivíduos que apresentem ou tenham tido os sintomas da Covid-19, há pelo menos oito dias. (Correio do Centro-Oeste- Arcos)

Lançado projeto Museu em Casa

A partir da segunda semana de junho, o Museu Histórico e Geográfico, instituição subordinada à Secretaria Municipal de Cultura, vai lançar o projeto “Museu Em Casa” com o objetivo de levar um pouco da história de Poços de Caldas, por meio de vídeos produzidos pelos próprios funcionários e colaboradores da instituição até a casa das pessoas. Os vídeos vão ser disponibilizados no canal do Youtube da Prefeitura. (Folha Regional- Muzambinho)

Comunidade faz vaquinha virtual

Com as medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, a Comunidade Lírios do Campo, em Ouro Preto (MG), vem enfrentando dificuldades com a falta de recursos para manter suas obras. Eventos foram suspensos e as doações reduzidas consideravelmente, deixando a instituição com sérias dificuldades de cumprir com suas obrigações. Por isso, a entidade criou uma vaquinha virtual com a meta de chegar aos R$ 30 mil para arcar com o pagamento de salários e outros gastos. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Pesquisa será realizada em Valadares

Na tarde desta quarta-feira, 3, servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se reuniram com a enfermeira responsável pela realização da pesquisa “Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil: estudo de Base Populacional”, custeado pelo Ministério da Saúde (MS), para alinhar o andamento da segunda fase do estudo no município. Os trabalhos vão acontecer nos dias 4, 5 e 6 de junho. A primeira fase da campanha, prevista para o dia 14 de maio, não foi realizada em Valadares por conta de uma falha de comunicação. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Prefeitura lança concurso

A represa, a hospitalidade, os móveis, as igrejas… São várias as marcas de Carmo do Cajuru. Mas pelo que o município quer ser lembrado? Quais os símbolos que os cajurenses mais têm orgulho? Para responder essas perguntas, a Prefeitura convoca os munícipes para uma missão: escolher o atrativo turístico símbolo da cidade. A votação já está aberta e acontece remotamente pelo site da prefeitura. A ação tem como objetivo incentivar a valorização do patrimônio histórico e cultural, além das belezas naturais da região, por parte dos cidadãos e visitantes. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Botânico quer reintroduzir na natureza

Entre as espécies da flora do planalto de Poços e região, uma foi identificada pelo Jardim Botânico, a Sinningia striata (Fritsch) Chautems, planta endêmica de afloramentos rochosos tida como vulnerável quanto ao risco de extinção. A intenção da equipe técnica e científica é a criação de protocolo para reintroduzi-la na natureza. “A Fundação Jardim Botânico tem como foco principal a conservação das espécies vegetais na região do planalto de Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Instituto realiza Drive-Thru

Em celebração a Semana do Meio Ambiente o Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social de Uberaba promove um drive-thru de entrega de resíduos. Ação que leva em conta as medidas de combate ao Covid-19. Desta forma, os interessados vão entrar com seus veículos e vão destinar nos espaços reservados e identificado com os tipos de resíduos. Os motoristas devem usar máscara para participarem da destinação. (Jornal da Manhã- Uberaba)