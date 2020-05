Rede de Notícias do Sindijori MG

Sul barra paulistas

Após o anúncio do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de antecipar feriados na cidade, prefeituras de municípios da região Sul de Minas iniciaram intenso trabalho para restringir entradas de visitantes nas cidades, buscando evitar aumento no número de casos de Covid-19. Intenção das prefeituras é evitar que o feriado estimule também parentes e amigos do estado de São Paulo a visitarem casas na região durante os seis dias. Cada prefeitura determinou a própria medida, que inclui até a restrição total de qualquer veículo com placas de São Paulo. (Correio do Sul – Varginha)

Minduri adota controle

O município de Minduri vem adotando medidas para o controle do coronavírus. Uma das únicas cidades a não ter nenhum caso da doença, a prefeitura parte para ações mais radicais para que os cidadãos continuem protegidos contra a pandemia. A proibição de entrada de pessoas de fora é uma das ações e será feita em dois momentos específicos. Com a antecipação de feriados na cidade de São Paulo, entre os dias 20 e 25 de maio, em Minduri estará proibida a entrada de pessoas não residentes no município. (Jornal Panorama – Baependi)

HC-Uftm é referência

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) é referência para receber gestantes e recém-nascidos com coronavírus. Para o atendimento da população em geral, é o segundo hospital de retaguarda em Uberaba, depois do Hospital Regional José Alencar. Segundo o Plano de Contingenciamento para a Covid-19, o hospital tem 50 leitos equipados com ventiladores mecânicos, que podem ser utilizados para o atendimento de complicações respiratórias decorrentes da doença. (Jornal de Uberaba)

Pacientes receberão medicamentos

A Gerência de Assistência Farmacêutica, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde e Superintendência Regional de Saúde, realizaram nesta quarta-feira, 20, uma reunião na farmácia municipal de Divinópolis onde ficou decidido que, a partir desta quinta-feira, 21, pacientes que fazem tratamento para Asma Grave e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Dpoc), vão receber os medicamentos em casa. As entregas vão ser realizadas através da Regional de Saúde. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Documento lista direitos de pacientes

Foi disponibilizado na biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o documento “Direitos Humanos dos Pacientes e Covid-19”. O texto, com 35 páginas, contém diretrizes para atuação do Estado, dos profissionais de saúde e da população no que diz respeito às ameaças impostas pelo novo coronavírus. O documento também está disponível para consulta na plataforma do ResearchGate e no site do Observatório de Direitos do Paciente, da Universidade de Brasília (UnB). (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Acervo é informatizado

A Biblioteca Municipal de Araxá “Viriato Correa” está funcionando das 7h às 19h para empréstimo e devolução de livros, com os cuidados exigidos durante o período de pandemia. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação informatizou a Biblioteca facilitando aos leitores o acesso via serviços on-line. A diretora Maria Clara Fonseca, explica que foi criado no site da Prefeitura o link Biblioteca Municipal e através da consulta remota é possível pesquisar por autor, título ou palavra-chave; agendar o horário da retirada do livro, fazer reserva e renovação do empréstimo. (Diário de Araxá)

IFMG doa 930 protetores

Com a entrega, no dia 14 deste mês, de 500 protetores faciais destinados à Santa Casa de Misericórdia de Formiga e ao Centro de hemodiálise e de 300 protetores destinados à Secretaria Municipal de Saúde, o IFMG totalizou a produção e doação de 930 protetores faciais às instituições da área de saúde de Formiga. Do total de protetores produzidos e doados, 800 foram produzidos no âmbito da parceria viabilizada e gerenciada pela reitoria do IFMG, com a empresa Sumiriko. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Programa tem 4.500 nascentes

A Usiminas e seus parceiros do programa Mobiliza Todos pela Água estão comemorando a marca de cerca de 4.500 nascentes na região do Vale do Aço e do leste mineiro. A água é um insumo vital para a sociedade, inclusive nesse momento de pandemia da Covid-19, destaca a empresa. Muitas das nascentes já estavam assoreados ou secas e agora, juntas, já passaram a produzir cerca de 28,5 mil litros de água por minuto, uma vazão capaz de abastecer pelo período de um mês cidades do porte de Timóteo e Coronel Fabriciano, que somam cerca de 200 mil habitantes. (Diário do Aço- Ipatinga)