Combustível custa menos

A redução no preço dos combustíveis em Manhuaçu é visível graças ao empenho do Governo Municipal que recomendou, através do Procon, os repasses feitos pela Petrobrás nos primeiros meses do ano em curso. Com isso, os valores caíram quase R$ 1,00 em média. O órgão instaurou investigação preliminar para apurar os reais motivos que faziam os revendedores manterem os valores vigentes à época, sem repassar aos consumidores finais as sucessivas reduções de preços da Petrobrás acumuladas no primeiro trimestre do ano de 2020. (Diário de Manhuaçu)

Aeroporto Regional é negociado

O Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, poderá ter uma nova administradora. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Atualmente, o terminal é administrado pela Socicam, porém, a nova gestora poderá ser a Infraero, que é uma empresa pública federal. Em nota, a Seinfra explicou que busca condições econômicas mais vantajosas e que a empresa auxiliará na gestão e viabilização de hangares para o aeroporto, bem como contribuirá para o processo de certificação provisória do equipamento. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeitura recebeu menos de 10%

A Prefeitura de Valadares recebeu do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) o valor de R$ 653.198,85 como compensação aos gastos com as enchentes que assolaram vários bairros da cidade em janeiro deste ano. O valor corresponde a menos de 10% dos R$ 6.854.347,65 que a Administração Municipal teve que desembolsar para reformas de escolas, limpeza dos bairros atingidos, desassoreamento de áreas e retomada do fornecimento de água. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Casos de dengue diminuíram 72%

Comparativo entre o cenário da dengue no município de Uberaba, no período de janeiro à primeira semana de maio, nos anos de 2019 e 2020, mostra que o número de notificações diminuiu em 72%, segundo o secretário municipal de Saúde, Iraci de Souza Neto. Os dados são do Departamento de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Uberaba. Em 2019, até a semana epidemiológica 19, foram mais de 10 mil notificações, enquanto no mesmo período deste ano, foram menos de três mil notificações. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Municípios aderem programa

Os municípios da Macrorregião Mata já iniciaram uma movimentação no sentido de adesão ao programa Minas Consciente, que, por iniciativa do Governo de Minas Gerais, estabelece uma série de protocolos para a restrição ou a retomada do funcionamento do setor produtivo como o comércio e a prestação de serviços. A Prefeitura de Juiz de Fora aderiu às regras estaduais. Outras cidades consideradas polo microrregionais na Zona da Mata como Bicas, Muriaé, São João Nepomuceno e Ubá também já confirmaram o seu ingresso no planejamento deliberado pelo Estado. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Kit merenda em Caratinga

A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Polícia Militar, está realizando a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos das unidades escolares da rede municipal. Inicialmente foi realizado um levantamento dos alunos matriculados na rede municipal inscritos no cadastro único (bolsa família) e em situação de vulnerabilidade alimentar. (Diário de Caratinga)

Bombeiro faz campanha em Formiga

O 5° Pelotão do Corpo de Bombeiros em Formiga, em comemoração aos dez anos de atividade da corporação em Formiga, está realizando uma campanha de arrecadação de produtos de higiene para o Lar São Francisco de Assis. O Asilo precisa de fraldas geriátricas tamanhos G e GG, óleo e creme hidratante corporal, desodorante aerosol e sabonete líquido. De acordo com nota publicada nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, a campanha para ajudar o Asilo de Formiga integra as ações que os militares realizam na cidade nesses dez anos de existência. (O Pergaminho – Formiga)