IBGE entrevista por telefone

Uberabenses vão ser entrevistados por telefone pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) para pesquisa em parceria com o Ministério da Saúde. A coleta de dados do Pnad-Covid-19, iniciada esta semana, é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua para quantificar as pessoas com sintomas de Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Cerca de dois mil agentes do IBGE já começaram a telefonar para 193,6 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todos os estados do país. (Jornal de Uberaba)

Estudo alerta sobre subnotificações

Novos mapas produzidos pelo Grupo de Estudos em Planejamento Territorial e Ambiental do IF Sul de Minas, do campus de Poços de Caldas, chamam a atenção para a possibilidade de subnotificação no número de casos e mortes pelo novo coronavírus no Sul de Minas. O mapa compara o número de mortes por doenças respiratórias e o número de mortes por Covid. Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, por exemplo, registram de uma a cinco mortes pela Covid-19, mas possuem entre 35 e 64 mortes por doenças respiratórias. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Comércio com horário especial

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga divulgou horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães. Nesta sexta-feira, as lojas abrem às 9h e fecham às 20h. Já no sábado, 9, o horário de funcionamento será de 9h às 16h. Na hora de ir às compras, é importante lembrar que não somente os funcionários, mas os clientes, devem estar utilizando máscaras de proteção. (Diário de Caratinga)

Câmara de Machado investiga

A Câmara de Vereadores de Machado estuda a possibilidade de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias feitas pela ex-servidora municipal Aline Branquinho Caixeta, exonerada da Secretaria de Ação Social, após 16 anos de serviços prestados ao Município. Aline fez severas e graves denúncias aos vereadores sobre o favorecimento na concessão de benefícios sociais, principalmente, na concessão de cestas básicas. (Folha Machadense)

Índice de SRAG aumenta

O número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2020 aumentou 850% em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa analisou dados existentes desde o início do ano até a última semana que foi a 18° semana epidemiológica. Em 2019, até a presente data, foram oito internações enquanto 2020 já somam 76 hospitalizações por Srag de 15 municípios diferentes. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, obtidas através da plataforma Sivep-Gripe, publicadas na última segunda-feira, 4. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Guaxupé está entre guardas aptas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal divulgou a listagem das 38 cidades brasileiras com suas Guardas Municipais totalmente regularizadas, credenciadas e aptas a firmar convênio para receber recursos financeiros junto à União. Em Minas Gerais apenas 04 cidades foram consideradas aptas: Guaxupé, Juiz de Fora, Lagoa da Prata e São João Del Rei. A informação recebida através da Secretaria Municipal de Segurança foi bastante comemorada pelo Governo Municipal. (A Folha Regional- Muzambinho)

Usuários podem transportar animais

Lei municipal publicada nesta semana permite aos usuários de coletivos o transporte de animais de pequeno e médio porte, de até 10 quilos, dentro dos ônibus municipais em Governador Valadares. De acordo com a lei, usuários do transporte público podem – sem cobrança adicional -transportar animais, desde que estejam limpos e com a vacinação em dia. O animal também deve estar acondicionado em dispositivo adequado para o transporte e, caso seja necessário higienizá-lo, isso é de obrigação do proprietário. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Obras iniciam em agosto

Após ter suas atividades paralisadas, o Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, já tem previsão para o início das obras na sua pista. Conforme a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), a reforma definitiva deve começar em agosto deste ano. Vale ressaltar que a última obra realizada na pista do terminal ocorreu em março do ano passado, feita de forma emergencial, sendo que sua vida útil chegou ao fim em setembro de 2019. O cronograma de obras no Aeroporto regional prevê a publicação do edital para licitação de obras ainda em maio, com previsão de início do serviço em agosto. (Diário do Aço- Ipatinga)