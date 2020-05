Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Azul confirma linha

Mediante rumores de que sairia definitivamente de Uberaba, a Azul Linhas Aéreas informou a Prefeitura de Uberaba que a suspensão de voos da empresa na cidade, até o momento, é temporária, como de outras dezenas cidades. Segundo informações repassadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, a empresa opera com uma malha essencial, coordenada com os órgãos competentes e as demais companhias aéreas, com 70 voos diários para 27 cidades. Na região, durante este período, os voos foram concentrados em Uberlândia. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Festa tradicional é suspensa

A pandemia do novo coronavírus afetou quase a totalidade de setores da sociedade, modificando programações, principalmente na área de cultura. Em Poços, a tradicional festa folclórica e religiosa de São Benedito foi suspensa para preservar a população de aglomerações e contágios. A assessoria da prefeitura informou que nesta próxima semana vai haver a divulgação de uma provável nova data para a realização do evento. Este ano estaria acontecendo, oficialmente, a 116ª edição da festa. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

IPC indica queda da inflação

Foi divulgado na quinta-feira, 30, o boletim sobre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Uberlândia referente ao mês de março. Segundo o documento, o índice que mede a inflação de preços para o município atingiu -0,09%, representando 0,06 pontos percentuais abaixo da taxa de -0,03% registrada em fevereiro de 2020. Os dados são medidos pelo Centro de Pesquisas Econômico-Sociais do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Para o cálculo do índice de março, foram comparados preços coletados no período de 2 de março a 31 de março. (Diário de Uberlândia)

Samu cria cápsula de transporte

A crise, ao mesmo tempo, é um período de desequilíbrio e uma oportunidade de crescimento. Assim, a pandemia de Covid-19 está fazendo com que os profissionais da saúde se superem no atendimento de vítimas desta doença. Neste momento, profissionais do Samu Macro Norte em parceria com a organização da sociedade civil Ser(tão) Solidário estão trabalhando em um protótipo de cápsula de isolamento para transporte de pacientes de coronavírus. O equipamento consiste em uma estrutura que se acopla à maca e que é composta por uma espécie de grade de alumínio removível, revestida com plástico e dotada de um filtro e um exaustor bacteriológico. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Estudo aponta colapso na rede hoteleira

Um levantamento feito pelo São Lourenço Convention e Visitors Bureau sobre o impacto econômico do coronavírus na rede hoteleira de São Lourenço, mostra uma triste realidade para o Trade Turístico da cidade, que tem grande parte da sua economia baseada justamente no turismo.Com um universo de 21 meios de hospedagem, entre hotéis de grande e médio porte e pousadas , totalizando 521 empregos diretos, o setor está à beira de um colapso financeiro que pode fechar as portas de diversos estabelecimentos. (O Popular Net- São Lourenço)

Aprovada isenção de juros

Uma das demandas que mais chegam à Câmara Municipal atualmente se trata dos pedidos dos pará-minenses de diminuir o valor dos impostos cobrados pela Prefeitura ou até mesmo adiar o pagamento para o segundo semestre. As reivindicações se dão por causa da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Após muitos pedidos da população, o prefeito Elias Diniz se reuniu com os vereadores na Câmara Municipal nessa quinta-feira, 30, para tratar sobre o assunto. (JC Notícias- Pará de Minas)

Arrecadação cai 45% em GV

A retração econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) causou uma queda de arrecadação de, aproximadamente, 45% na Prefeitura de Governador Valadares, o que levará o município a cortar despesas e pode comprometer serviços públicos. Saúde e ações de vigilância para o combate à pandemia são os únicos setores que deverão ser poupados de medidas de austeridade. As informações foram confirmadas pelos secretários municipais Marcos Sampaio (Governo) e Fernando Rodrigues Pascoal (Fazenda). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)