Uberaba tem app empreendedor

Uberaba terá, em breve, plataforma exclusiva de e-commerce para os empreendedores locais, com acesso gratuito. Sob iniciativa da Prefeitura de Uberaba, com parceria da Codiub e apoio do Sebrae, o lançamento da fase de implantação foi feito pelo prefeito Paulo Piau e pelo Grupo de Trabalho de Apoio ao Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O aplicativo Mebox foi criado pela Startup Code Square, que apresentou a ferramenta durante o lançamento. Nele, os lojistas vão conseguir gerenciar seus negócios e inserir produtos, fotos e preços. (Jornal de Uberaba)

CBMM faz parada temporária

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), em Araxá, realizará, de forma proativa, uma parada na linha de produção de ferronióbio (FeNb), entre os dias 18 de maio e 17 de junho de 2020. Durante este período, serão realizadas as manutenções preventivas que estavam previstas para os meses de junho e julho de 2020. Os colaboradores que trabalham nesta linha cumprirão férias coletivas e retornarão ao trabalho em 18 de junho. Segundo a Companhia, a parada de produção proporcionará mais tranquilidade para a retomada das atividades e do volume de vendas no segundo semestre de 2020. (Correio de Araxá)

Violência doméstica aumenta

Em Araguari, 96 mulheres foram atacadas no último mês de março, um crescimento equivalente a mais de 50% em comparação a março do ano passado. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, nos dias 6, 16 e 31, foram oito vítimas em cada um deles. As informações foram apuradas junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em fevereiro de 2020 o munícipio apresentou 78 vítimas desse tipo de crime contra a mulher, também com um aumento de quase 50% nas ocorrências. Apenas no dia 28, foram sete ataques. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Ipatinga flexibiliza com restrições

Seguindo o novo protocolo divulgado pelo Governo do Estado dentro do chamado ‘Minas Consciente’, o Comitê Gestor de Crise de Ipatinga deliberou pela reabertura gradativa de alguns setores comerciais. De acordo com novo decreto municipal, a abertura de shopping centers e galerias em Ipatinga ocorrerá dentro de certas limitações, entre elas o recebimento de público em 40% da capacidade total dimensionada para cada estabelecimento. Desde ontem, 29, os lojistas dos shoppings poderão funcionar de quinta-feira a domingo, de meio-dia às 20h. A situação será reavaliada 21 dias após a reabertura. (Diário do Aço – Ipatinga)

UFOP credenciada para exames

A Universidade Federal de Ouro Preto vai ter capacidade para realizar diariamente 200 testes de detecção da Covid-19. De acordo com a responsável técnica pelo Laboratório de Imunopatologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP, professora Cláudia Martins Carneiro, a resposta da aprovação do termo de compromisso para o credenciamento, foi confirmada no final da tarde desta terça, 28. O laboratório possui o padrão de segurança biológica nível NB2, o exigido pela Fundação Ezequiel Dias. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

47% de leitos ocupados

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) com base em dados divulgados pelo Ministério da Saúde através da plataforma “FormSUScap”, informa que subiu para 1433, o número de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) em Divinópolis. Destes, 144 foram descartados. A quantidade de infectados também sofreu alterações, são 85 confirmações. A ocupação de leitos corresponde à 47%. No índice de infecção por 100 mil habitantes, o município marca 35,68%. O número de óbitos se manteve com apenas um caso confirmado, representando 0,42% na escala. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Muriaé incluída em programa

Muriaé está entre as cidades selecionadas para integrar o “Programa de Apoio à Gestão Pública: Municípios contra o coronavírus”. A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Votorantim e a Companhia Brasileira de Alumínio, através de parceria com a Prefeitura, começou a valer na segunda-feira, 27. Durante período de até quatro meses, a cidade vai receber assessoria técnica especializada, com foco em questões como governança de crise, assistência e impactos fiscais. O programa vai ser dividido em cinco etapas. (Gazeta de Muriaé)

Câmara fiscaliza saúde

A Câmara Municipal de Juiz de Fora, por meio do Fiscaliza JF, iniciou nesta semana uma vistoria de unidades de saúde da cidade para verificar a disponibilidade dos equipamentos de proteção individuais (EPIs). A proposta partiu da Mesa Diretora e foi aprovada pelo presidente da casa legislativa, Luiz Otávio Fernandes Coelho. Em um primeiro momento, a equipe do Fiscaliza JF visitou o Hospital de Pronto Socorro e a Unidade de Urgência Regional Leste. Nenhuma irregularidade foi constatada nos locais. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)