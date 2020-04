Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Comitê ajuda o comércio

Poços de Caldas vai flexibilizar alguns comércios e prestação de serviços a partir desta sexta-feira (1 de maio). E para que comerciantes, empreendedores e empresários possam enfrentar a crise gerada pelo coronavírus da melhor maneira possível, e com unidade de esforços, o prefeito Sérgio Azevedo criou o Comitê Municipal Extraordinário de Apoio à Iniciativa Privada. “Este Comitê tem o mesmo peso que o Comitê da Saúde. É um Comitê que vai ajudar na recuperação do nosso comércio. Um elo entre o setor público e a iniciativa privada para que a nossa economia seja retomada o mais rápido possível”, declarou o prefeito. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

MPF contra flexibilização

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, contra o município de Teófilo Otoni e a União, para que seja suspenso o Decreto Municipal que alterou política de Distanciamento Social Ampliado (DSA), prevista no Decreto Municipal que instituiu o regime de Distanciamento Social Seletivo (DSS), flexibilizando as medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia de Covid-19. O MPF pede, também, que o município se abstenha de adotar qualquer medida que autorize o funcionamento de atividades não essenciais, enquanto durar o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (Espin). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Secretaria organiza feira

Desde a última semana, a Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Machado organizou os feirantes do entorno do Terminal Rodoviário de Machado, da Praça São Benedito, das imediações do CIC e do Jardim das Oliveiras a utilizarem máscaras e isolarem as proximidades das barracas com fitas de sinalização. “São medidas para dar mais segurança sanitária aos trabalhadores e aos fregueses das feiras”, resumiu o secretário de Agricultura, Luís Henrique Pimenta, o Zhen. (Folha Machadense)

Taxa de letalidade é de 7,8%

Já são nove óbitos em decorrência da Covid-19 e 115 casos confirmados em Uberlândia de acordo com o boletim municipal divulgado na segunda-feira, 27. Com isso, a taxa de letalidade do novo coronavírus na cidade é de 7,8%, percentual acima da média estadual (4%) e nacional (6,8%). Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que a cidade tem 3.616 notificações suspeitas da doença, colocando a cidade como a terceira do estado em casos suspeitos até o momento. Em contrapartida, 1.174 outros casos deram negativo para a contaminação do vírus. (Diário de Uberlândia)

Uberaba tem menos óbitos

As mortes causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram um aumento de 360,8% em Minas Gerais desde 8 de março. Os dados sobre o aumento são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). De acordo com a Arpen Brasil, no mesmo período do ano passado, ocorreram 23 mortes por SRAG. Neste ano, nesse intervalo de tempo, os óbitos são 106. Na contramão do Estado, em Uberaba, nenhuma morte por SRAG havia sido computada em 2019 entre os dias 16 de março e 28 de abril, enquanto neste ano somente uma aparece no registro. Para Uberaba, outros números chamam atenção. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Abastecimento está garantido

As recentes chuvas que ocorreram em Pará de Minas fizeram com que os mananciais da cidade pudessem se recuperar do período de estiagem. Com níveis satisfatórios, os ribeirões Paciência e Paivas, aliados aos poços artesianos conseguem abastecer todo o município. Além deles, em breve, a cidade vai poder contar também com o auxílio da nova adutora que está sendo construída pela mineradora Vale do Rio Doce, que vai ligar o Rio Pará até a estação de tratamento de água no bairro Nossa Senhora das Graças. (JC Notícias- Pará de Minas)

Primeira unidade sentinela

O Hospital São Paulo, de Muriaé, tornou-se a primeira unidade de vigilância sanitária sentinela para síndromes gripais da Zona da Mata de Minas Gerais, um progresso concretizado pela Regional de Saúde de Ubá na última quinta-feira, 23. Essa conquista abrange toda a região sob jurisdição da Regional, ao todo 31 cidades, que agora passam a contribuir com a identificação dos vírus respiratórios em circulação no país, o que permite o monitoramento da demanda de atendimentos e contribui diretamente para a atualização das vacinas contra síndromes gripais, aplicadas anualmente na população de todo o Brasil. (O Vigilante – Leopoldina)

Prisão por evento em boate

A Polícia Civil levou para a delegacia no sábado, 25, o dono de uma boate em Patrocínio. Ele teria promovido um evento na noite de sexta-feira, 24, contrariando os decretos municipal e estadual de combate à pandemia da covid-19. De acordo com a Delegada Camila Sajiolia Vieira Virola, os policiais receberam denúncias informando sobre o evento e acabaram conduzindo o proprietário do estabelecimento para a delegacia. Camila informou que ele confirmou o evento dizendo que se tratava de uma confraternização particular, com a presença de cerca de 15 a 20 pessoas. (Patos Hoje – Patos de Minas)