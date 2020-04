Rede de Notícias do Sindijori MG

Artistas do Mucuri fazem projeto

O Instituto Cultural In-Cena lançou o projeto “Corre da Semana Com Arte Online”. O objetivo é apoiar os artistas das cidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri durante o período de crise da pandemia do coronavírus. Os selecionados farão apresentações online numa live com duração de 30 minutos e receberão R$ 200 pela performance. Para concorrer, o artista precisa estar cadastrado como MEI, já que uma das exigências é que o participante esteja apto a emitir nota fiscal. A iniciativa tem o apoio e a orientação de profissionais do Sebrae. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

3.800 devem regularizar título

O prazo de 6 de maio para regularização do título de eleitor continua valendo mesmo com os cartórios fechados para as atividades presenciais. Em Poços, o atendimento online está disponível através de e-mails. De acordo com dados do Cartório local, são 118.425 eleitores aptos a votar, mas 3.884 deles precisam de regularização. Os dados são das duas zonas eleitorais até dezembro de 2019. Há também 3.649 documentos cancelados e 216 tinham sido regularizados até esta data. Deste total de títulos cancelados, uma boa parte pertence a eleitores que estão no exterior e a situação somente é regularizada quando eles retornam ao Brasil. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Guaxupé estuda auxílio

O Comitê de Combate ao covid-19 e a Prefeitura de Guaxupé estudam disponibilizar aos alunos da rede pública municipal, em situação de extrema vulnerabilidade social, para que possam receber um auxílio alimentação no valor de R$50,00. Um estudo e cruzamento de dados entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Educação vão ser feitos ainda esta semana para definir os alunos que vão ter direito a receber o “vale alimentação”. De acordo com a Prefeitura, o objetivo do auxílio ao aluno é que possa contribuir para que ele tenha uma alimentação adequada. (Folha Regional- Muzambinho)

HC inaugura pronto-atendimento

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira inaugurou nesta segunda-feira, 13, o pronto-atendimento e a ala da enfermaria pediátrica que vão funcionar 24 horas. Inicialmente, o espaço vai fazer atendimentos por convênios e particulares de pacientes de Montes Claros e toda a região Norte de Minas. Assim que o gesto de saúde do município credenciar a unidade, ela pode receber pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na lista dos convênios credenciados estão Ipsemg, Casec, Fusex, Vivamed, Affemg, Postal Saúde, Premium Saúde e São Lucas. (Jornal O Norte- Montes Claros)

FSFX retoma atendimentos

A Fundação São Francisco Xavier informa que está retomando gradativamente a realização de exames e consultas eletivas nas unidades I e II do Hospital Márcio Cunha (HMC) e nas unidades descentralizadas do bairro Canaã, Coronel Fabriciano e Timóteo. Para evitar aglomerações e garantir segurança aos pacientes e funcionários, a FSFX orienta que, nas unidades, as pessoas utilizem máscara de proteção; não compareça caso tenha algum sintoma gripal; só leve acompanhante em caso de real necessidade; evite levar idosos ou pessoas do grupo de risco do coronavírus às unidades. (Diário do Aço- Ipatinga)

Uberaba com maior número

Uberlândia e Uberaba somam, juntas, mais de dois mil casos prováveis de dengue. Os dados são do Boletim Epidemiológico Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta terça-feira, 13. Com o maior número de casos prováveis, Uberaba tem 1.253 registros. Até o último boletim, a cidade tinha 1.115 ocorrências; a cidade também tinha duas mortes em investigação. Já a maior cidade do Triângulo Mineiro, Uberlândia tem 1.014 casos prováveis. Na semana passada, o município tinha 967 e nenhuma morte em investigação. Em Minas Gerais, a SES-MG confirmou que segue investigando 26 óbitos. Com relação à zika, neste ano, foram registrados 259 casos, sendo 29 em gestantes. (Jornal de Uberaba)

Obras do Hospital serão retomadas

Finalmente, as obras do novo Hospital Regional de Governador Valadares vão ganhar continuidade. Segundo os Secretários de Estado Otto Levy (Planejamento e Gestão) e Igor Eto (Governo), o Governo de Minas deve anunciar oficialmente ainda nesta terça-feira, 14, em reunião-conferência convocada pelo Governador Romeu Zema. Em virtude da urgência do término do Regional para o combate ao coronavírus na região, os trâmites licitatórios devem ser suspensos. Segundo a Deputada Celise Laviola, é bem provável que vai haver uma dispensa de licitação a fim de agilizar o processo para que a obra inicie o mais rápido possível. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)