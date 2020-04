Rede de Notícias do Sindijori MG

HC-UFU irá receber auxílio

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia vai receber R$ 400 mil para custear despesas com as medidas de prevenção de contágio e de tratamento da Covid-19. O recurso foi liberado da conta do Ministério Público do Trabalho que, na última semana, já havia oferecido R$ 1 milhão para a compra de 10 mil testes rápidos para avaliação de pacientes. A verba tem origem em um acordo judicial firmado no dia 3 de abril, em ação civil pública, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho. Segundo o procurador do Trabalho, Paulo Veloso, na ocasião da assinatura foi prevista a reversão de R$ 700 para a unidade em parcelas mensais. (Diário de Uberlândia)

Cemig lança campanha

Através da campanha “Nós não estamos sozinhos vai doar respiradores e equipamentos hospitalares para a rede de hospitais públicos de Minas Gerais. De imediato, a empresa está garantindo a destinação de R$ 5 milhões para as aquisições. Essa será a quantia mínima para a campanha. Os clientes da Cemig, no entanto, podem aumentar significativamente o valor da doação, ultrapassando a casa dos 40 milhões de reais, sem pagar nada por isso. Basta que atualizem seu cadastro no site da empresa (cemig.com.br). A cada cadastro atualizado, a Cemig reservará 5 reais para as aquisições, de forma que, ao passar de 1 milhão de cadastros, o valor inicial garantido, de R$ 5 milhões, será ultrapassado. Como os clientes somam 8,76 milhões, o potencial de doação se multiplica. (Ascom Cemig)

Poços vai isentar multas e juros

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que não vão ser cobrados juros e multas referentes ao pagamento em cota única, primeira e segunda parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão foi anunciada na última quarta-feira, 8, pelo prefeito Sérgio Azevedo, e está sendo operacionalizada pela equipe da Secretaria Municipal de Fazenda. A isenção de juros e multas se deve à crise internacional provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As medidas ainda vão ser oficializadas por meio de decreto. (Folha Regional- Muzambinho)

Unifal terá hospital de campanha

A Prefeitura de Varginha firmou parceria com a Unifal para uso de espaços no campus de Varginha. Os prédios B e C do campus foram cedidos, temporariamente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Segundo divulgado pela Unifal, o campus vai ficar aberto 24 horas por dia para atendimento dos pacientes da UPA. A ação prevê a parceria com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar para garantir a segurança do local. Conforme o diretor do campus de Varginha, Prof. Leandro Rivelli Teixeira Nogueira, a parceria foi estabelecida por iniciativa da direção da UPA. (Gazeta de Varginha)

NM vai decretar situação de emergência

Dos 89 municípios que integram o Norte de Minas, 86 pretendem elaborar decreto de calamidade pública ou emergência devido à pandemia do coronavírus. Na região, somente Montes Claros já havia tomado essa medida. O objetivo, com a edição do decreto, é permitir que as prefeituras recebam recursos do Estado e da União para o enfrentamento da Covid-19. De acordo com a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), as cidades que não tiverem casos confirmados da doença podem aderir ao decreto de situação de emergência. (Jornal O Norte- Montes Claros)

PM tem comunicação criptografada

A Polícia Militar da Sétima Região, instalada em Divinópolis passa a operar com tecnologia digital, nas comunicações via rádio. Por meio de Emenda Parlamentar, disponibilizada pelo Deputado Federal Domingos Sávio (PSDB), foram disponibilizados R$ 1 milhão e 20 mil para a aquisição do equipamento que já está nas viaturas policiais. O parlamentar divinopolitano parabenizou o trabalho dos militares e garantiu que novos recursos ainda vão vir. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Inscrições para restauração abertas

O edital de credenciamento para os processos de restauração florestal, que envolve produtores e produtoras rurais no trabalho de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e nascentes ao longo da bacia do rio Doce, está com inscrições abertas até 24 de abril. As atividades vão ser realizadas nos municípios de Açucena, Guanhães, Governador Valadares, Periquito, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, São Geraldo da Piedade e Virginópolis (na bacia do rio Suaçuí) e Aimorés, Alvarenga, Lajinha, Mutum, Pocrane e Santa Rita do Itueto (na bacia do Manhuaçu). (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Mariana recebe recursos

A Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde aprovaram a distribuição de recursos para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Mariana já foi contemplada com o valor de R$173.786,56 disponibilizado pelo Governo Federal e enviado através da SES-MG. Já a quantia enviada diretamente pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 420.007,67, tem previsão para repasse ao Fundo Municipal de Saúde até o fim do mês de abril. O secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, destaca a importância do envio dos recursos para adotar medidas que possam minimizar os impactos à saúde pública. (Portal da Cidade- Mariana)