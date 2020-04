Rede de Notícias do Sindijori MG

Comércio reabre em Uberaba

Após reunião do comitê de enfrentamento ao coronavírus, o prefeito Paulo Piau (MDB) anunciou que lojas do comércio de Uberaba poderão atender clientes do lado de fora, no estilo drive thru, a partir da próxima semana. De acordo com Piau, o comércio poderá trabalhar de portas abertas a partir de segunda-feira (13), mas continua proibida a entrada e a permanência de clientes no interior do estabelecimento. Ele salienta que será determinada a colocação de barreira física no acesso das lojas para assegurar que não ocorra a circulação de consumidores no interior. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Formiga inaugura mirante

Totalmente revitalizado pela Prefeitura, o Mirante do Cristo será oficialmente entregue à população de Formiga nesta quarta, às 16 horas. Devido ao Decreto de Emergência em Saúde, em virtude da pandemia do coronavírus, a cerimônia será restrita aos envolvidos no processo, sem a participação do público. No entanto, os moradores da Cidade das Areias Brancas poderão acompanhar o descerramento da placa, ao vivo, por meio da página no Facebook da atual gestão (https://www.facebook. com/prefeituraformiga/). Monumento histórico, o Mirante do Cristo foi inaugurado no dia 6 de junho de 1971. (O Pergaminho – Formiga)

Poços recebe cerca de R$ 470 mil

Foi publicada no Diário Oficial de Poços de Caldas de segunda-feira, 6, a notificação de recebimento de recursos federais e estaduais durante o mês de março. Dentre eles está o repasse de R$ 479.995 para o combate e prevenção do novo coronavírus, disponibilizados pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Outros recursos de grande porte disponibilizados são para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb – federal), Atenção à saúde da população (FNS), e Unidade de Pronto Atendimento (UPA – estadual). (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Museu expõe acervo virtual

O Museu Regional de São João del-Rei inaugurou neste domingo, 5, a exposição virtual “Oratórios: a religiosidade no cotidiano”, um trabalho com 12 obras produzidas entre os séculos XVIII e XIX. A mostra pertence ao acervo do museu, e possui características do barroco mineiro e do rococó, além de também possuir três classificações: lapinha, itinerante e eremita. Os visitantes virtuais podem conferir a exposição no site da instituição até o dia 5 de julho, sem sair de casa durante o isolamento social devido ao novo coronavírus. (Gazeta de São João Del Rei)

Salas de aula viram dormitórios

As salas de aula viraram dormitórios, e os espaços antes ocupados por carteiras, agora estão preenchidos com camas. No lugar de crianças e jovens, estão moradores em situação de rua com mais de 50 anos. Desde o dia 31 março, esta é a nova realidade da Escola Municipal Dilermando Cruz, que fica na Vila Ideal, Zona Sudeste de Juiz de Fora. Com a suspensão das atividades curriculares devido à pandemia, o colégio virou casa para pelo menos 30 pessoas em situação de vulnerabilidade social, que estavam ainda mais expostas ao risco de se infectarem pelo novo coronavírus. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

UFOP recebe bolsas

Em meio aos cortes de bolsas de pós-graduação impostos pelo Governo Federal, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) liberou duas bolsas de mestrado e duas bolsas de doutorado para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da UFOP. O objetivo é financiar pesquisas que de alguma forma contribuam para o conhecimento científico no enfrentamento à Covid-19. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Sérgio Aquino, destaca o papel que as Universidades têm neste momento. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

13ª RPM recolhe respiradores

A Polícia Militar de Minas Gerais tem apoiado todas as ações que visam combater a crise gerada pelo Coronavírus. Em virtude disso, a Instituição tem recolhido respiradores estragados e inutilizados em clínicas particulares, hospitais e estabelecimentos médicos para que sejam consertados e empregados na luta contra a pandemia. Na área da 13ª Região da Polícia Militar (RPM), uma força tarefa foi montada pelos Batalhões e desde a última quinta-feira, 2, quando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez o anúncio da ação, estão em contato com diversos hospitais e clínicas para recolherem os respiradores. (São João del-Rei). (Folha de Barbacena)