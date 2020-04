Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Feiras voltam em Valadares

O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, anunciou que as feiras livres poderão ser realizadas novamente em Valadares. A decisão foi tomada após uma reunião com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. “Durante a reunião, nós conversamos, por telefone, com o governador do estado de Minas Gerais, que também disse estar pensando na retomada da economia. Ele se mostrou preocupado com a pandemia, mas também com a economia, e disse que cada prefeito e cada região pode estar tendo a sua saída para a retomada do comércio”, disse o prefeito. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Mariana doa cestas básicas

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior anunciou a compra de 6 mil cestas básicas que serão destinadas aos grupos familiares dos alunos que estão matriculados na rede municipal de ensino. Contendo 21 itens, com diversos produtos alimentícios e de higiene pessoal, os mantimentos serão distribuídos diretamente nas escolas, em uma ação coordenada entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação. As cestas são de fundamental importância para garantir a alimentação e saúde dos alunos. Segundo o prefeito Duarte, o núcleo familiar que tenha alunos devidamente matriculados na rede municipal será atendido. (O Liberal – Ouro Preto)

Alcoa monta 40 leitos de isolamento

A Alcoa acaba de oficializar a doação de R$ 300 mil em móveis e equipamentos para ajudar no esforço conjunto da cidade para enfrentamento do novo coronavírus. A empresa adquiriu camas, colchões, armários, mesas de alimentação, escadinhas e televisores para montagem de 40 novos leitos de isolamento e monitores para equipar 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Poços de Caldas e do Hospital de Campanha, que está sendo montado no prédio do antigo hospital São Domingos. Além disso, na doação constam milhares de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como respiradores, touca, luva, óculos e álcool em gel. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Monlevade espera por 5.000 testes

Até o momento, foram adquiridos para João Monlevade, 4.950 testes rápidos de Covid-19. Porém, segundo a secretária de Saúde, Andrea Peixoto, eles devem chegar a Monlevade por volta do dia 15 de abril. Conforme nota enviada por entidades monlevadenses na última semana, parte dos recursos de R$4 milhões doados ao Hospital Margarida pela ArcelorMittal vai ser usada para adquirir 3 mil testes. A Unimed também vai doar 500 testes e a Prefeitura anunciou a compra de outros 1.450. O teste rápido para coronavírus é esperança para o fim do isolamento social. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Pesquisadores auxiliam Prefeitura

A comunidade científica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está desenvolvendo projetos de pesquisa para auxiliar a Prefeitura de Juiz de Fora no contingenciamento e na definição de diretrizes para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Os pesquisadores da instituição trabalham em um veículo para comunicação direta com o cidadão em busca de orientá-lo quanto à autoavaliação de sintomas – similar ao Coronavírus – SUS, do Ministério da Saúde. Além disso, um sistema de levantamento de dados epidemiológicos para projetar o contágio em potencial da população juiz-forana também é desenvolvido. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Projeto divulga serviços

Devido às medidas de isolamento social impostas para conter e prevenir a pandemia causada pelo coronavírus, um grupo de formiguenses criou um projeto pra divulgar o trabalho de autônomos e profissionais liberais do município. Nomeado “Fortaleça Formiga”, a ação vai divulgar, por meio do Instagram, os serviços destes profissionais. Os interessados em divulgar seus trabalhos podem entrar em contato pelo perfil @fortalecaformiga e repassar três fotos do produto ou serviço, contatos, local de atendimento e três clientes que possam ser marcados na postagem para que façam um comentário avaliando o trabalho. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Celebração com ‘Missas Sem Povo’

A Semana Santa é a semana mais importante celebrada pela Igreja Católica, onde os fiéis refletem sobre mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Por conta do Coronavírus, este ano a Igreja viverá uma semana diferenciada. Este ano, a Semana Santa se inicia neste domingo (5), conhecido como Domingo de Ramos e se encerra com a celebração da Páscoa, no Domingo da Ressurreição de Jesus, dia 12 de abril. As Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data mais importante para os católicos, com “Missas Sem Povo”, já que este ano estão impedidas celebrações com aglomerações. Todas as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais das paróquias. (Correio do Sul – Varginha)