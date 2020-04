Rede de Notícias do Sindijori MG

Uberaba fará censo diário

Portaria da Prefeitura de Uberaba instituiu o fluxo para encaminhamento obrigatório de censo hospitalar dos pacientes acometidos pela Covid-19 e/ou sob suspeita. Todos os hospitais da rede pública e privada de Uberaba devem encaminhar o censo duas vezes ao dia para o Complexo Regulador Municipal da Secretaria Municipal da Saúde, via e-mail. Segundo o secretário de Saúde de Uberaba, Iraci de Souza Neto, a medida busca responsabilizar os hospitais públicos e privados em encaminhar para a Secretaria todas as notificações suspeitas de síndromes gripais e respiratórias agudas graves, dengue, entre outras suspeitas de notificação compulsória. (Jornal de Uberaba)

Câmara faz reunião virtual

A Câmara Municipal de Formiga está promovendo uma série de ações para proteger a saúde dos vereadores, dos colaboradores da Casa e da população em geral. Uma delas foi implantar a reunião virtual. Inspirado no Senado Federal, o Legislativo formiguense realizou sua sessão ordinária nesta semana via videoconferência, com o presidente no plenário e os demais vereadores em suas casas. Os dois projetos de lei votados na reunião virtual foram aprovados por unanimidade. (O Pergaminho – Formiga)

Cadastro para voluntários é aberto

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu cadastro de reserva para profissionais de diferentes áreas, interessados em atuar como voluntários no enfrentamento do novo Coronavírus – Covid 19. O processo atende ao Decreto que regulamenta o serviço voluntário no município de Poços de Caldas. Para se inscrever, é necessário enviar currículo para o e-mail: voluntariospmpc@gmail.com. Havendo a necessidade pela convocação, estes profissionais vão ser chamados para entrevista e celebração do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. (A Folha Regional-Muzambinho)

UFOP se inscreve para realizar exames

O Laboratório de Imunopatologia, do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP (Nupeb), está se credenciando para a realização dos exames de detecção da Covid-19. Para que isso aconteça, a Universidade tem realizado adequações para se integrar à Redelab Covid-19, organizada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), que reúne laboratórios das redes pública e privada. Para que o laboratório seja credenciado é necessário que exista um padrão de segurança biológica nível NB2. Um dos laboratórios da UFOP que possui essa condição está pleiteando o credenciamento à Funed. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Ipatinga vai receber kits de teste rápido

Durante reunião do Comitê Gestor de Crise em Ipatinga, que definiu que os estabelecimentos comerciais da cidade não essenciais vão continuar de portas fechadas, seguindo o decreto estadual, foi comunicado a compra de 1.600 testes rápidos para investigação de casos suspeitos de contaminação por Covid-19. O anúncio foi feito na reunião de segunda-feira, 30, por representantes do Ministério Público, órgão que doou recursos para a viabilização da compra dos kits. (Diário do aço- Ipatinga)

Hospital recruta voluntários

Prevendo uma grande demanda de serviços de assistências no período de pico da contaminação pelo Coronavírus, o Hospital Ibiapaba Cebams de Barbacena está lançando edital para convocação de voluntariado. Os candidatos, de ambos os sexos, devem ter de 18 a 59 anos e, além de boas condições de saúde e disponibilidade, devem ser habilitados nas seguintes áreas da assistência: Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Fisioterapeuta, e Médico. Segundo o documento, uma vez inscritos e devidamente aceitos, os voluntários vão passar por treinamentos ministrados pelas equipes do Hospital Ibiapaba, de acordo com as áreas em que vão poder atuar em caráter voluntário e sem remuneração. (Folha de Barbacena)

Araxá não adia o IPTU

A Prefeitura de Araxá informou que não haverá prorrogação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2020. O imposto venceu nesta segunda, 30. Segundo a prefeitura, o pagamento do IPTU 2020 pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 53,87. A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão calcula que tenham sido distribuídos cerca de 60 mil carnês. (Correio de Araxá)

Prefeitura responde por negligência

A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve decisão da Comarca de Governador Valadares e condenou o município a indenizar um casal, por danos morais, em R$ 80 mil. A mulher, grávida de uma menina, foi atendida em um estabelecimento hospitalar público, onde, por negligência dos profissionais, perdeu o bebê. Segundo o processo, a mulher, cujo parto estava previsto para 27 de fevereiro de 2013, deu entrada no hospital com dores intensas no dia 26, à noite. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)