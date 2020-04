Rede de Notícias do Sindijori MG

Passa Vinte compra equipamento

A Prefeitura de Passa Vinte deu um grande passo na melhoria da saúde no município. A administração anunciou a aquisição de dois respiradores mecânicos e uma UTI Móvel neonatal e adulto. Com a UTI Móvel, o município se torna um dos poucos a possuírem esse equipamento. O prefeito Lucas Nascimento informou que a UTI Móvel já havia sido licitada pelo município. Já a aquisição dos respiradores mostra a preocupação do município com a pandemia do coronavírus. “Fizemos a aquisição dos respiradores preocupados com essa pandemia, para gente poder ajudar de alguma forma caso haja necessidade”, afirmou Lucas. (Jornal Panorama – Baependi)

Agentes terão incentivo em Varginha

Em reunião extraordinária realizada na semana passada os vereadores da Câmara Municipal de Varginha analisaram e aprovaram nove Projetos de Lei, de autoria do Executivo. Entre as matérias votadas está o Projeto de Lei nº 17/2020 que autoriza o Executivo a repassar aos Agentes de Combates às Endemias – ACE – incentivo financeiro adicional. O valor, que é repassado pela União para pagamento do incentivo, é de R$ 99.400,00 e vai ser dividido proporcionalmente ao número de agentes, não estando vinculado o valor do incentivo ao piso salarial da categoria. (Correio do Sul- Varginha)

Divinópolis tem 48 casos de dengue

A Prefeitura de Divinópolis se mantém firme na luta contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Apesar das ações de combate, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou nesta segunda-feira, 30, o relatório de casos de dengue no município. Dentre os 218 pacientes notificados, 48 estão com dengue e apenas 35 casos foram descartados. Ainda seguem em análise 135 pacientes com suspeita da doença. A gestão municipal se preocupa com o bem-estar de toda a comunidade, incluindo o direito à saúde. Para isso, está apresentando uma série de medidas que visam efetivar a diminuição dos casos de dengue. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

MP recomenda o isolamento

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu Recomendação aos municípios do Vale do Aço e à Polícia Militar sobre providências a serem tomadas em relação às atividades comerciais e às manifestações e carreatas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Dirigido a 18 municípios e assinado por seis promotores de Justiça, o documento busca contribuir para a uniformização das ações municipais na Região Metropolitana do Vale do Aço. As informações são do MPMG. Em relação ao funcionamento de serviços e atividades comerciais, a principal medida recomendada foi que os municípios sigam a Deliberação Estadual, ao invés de tomarem isoladas e sujeitas a frequentes alterações. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

NM recebe R$7,6 milhões

Os 86 municípios que integram a região ampliada de saúde do Norte de Minas e hospitais sediados em 18 municípios estão sendo contemplados com o aporte de recursos superiores a R$7,6 milhões destinados a ações de enfrentamento ao coronavírus – Covid-19. O repasse do dinheiro está definido na Deliberação 3.138 da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde e na Resolução 7.070 da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Os municípios contemplados integram as áreas de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e as gerências regionais de saúde de Januária e Pirapora. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

IFsuldeMinas vai produzir máscaras

O IFsuldeMinas, campus Poços de Caldas, se prepara para a produção de máscaras de acetato, para distribuição gratuita em unidades de saúde da região, auxiliando no combate ao novo coronavírus. As máscaras vão ser confeccionadas em impressoras 3D, com o apoio de todos os campi, da reitoria e do Ateliê de Software, que é uma empresa poços-caldense. Os equipamentos são provenientes dos Espaços Maker dos campi. Ao todo, cerca de 10 impressoras vão ser o trabalho, com a meta de produção de 1000 máscaras. Até o momento, a título de teste e validação, foram produzidas 30 máscaras, que estão sendo testadas por profissionais da saúde, para averiguarem se estão em conformidade para uso. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Atividades do Sesi paralisadas

As atividades educacionais, esportivas e culturais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e de suas entidades, Sesi-MG, Senai-MG, IEL-MG e Ciemg, em todo o estado vão continuar suspensas por tempo indeterminado. As entidades estão atentas à evolução da pandemia do novo coronavírus no país e em Minas Gerais e estudando, junto às autoridades competentes – a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde -, as melhores soluções e prazo para o restabelecimento das ações. (Ascom Fiemg)