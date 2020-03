Rede de Notícias do Sindijori MG

Vereadores de Caeté têm aumento

A Câmara Municipal aprovou o subsidio mensal dos vereadores de Caeté, incluindo o dos membros da Mesa Diretora. Após a revisão anual, visando a recomposição do valor da moeda, mediante aplicação da variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2.019, que foi de 4,4816 %, o valor do salário de vereador de Caeté passa a ser de R$7.176,68. A resolução entrou em vigor na data de sua publicação, que foi dia 20 de março, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020. (Jornal Opinião – Caeté)

Salinas ganha hospital

A região do Alto Rio Pardo passa a contar com uma moderna estrutura de atendimento para a saúde da sua população, com a inauguração do Hospital São Lucas na cidade de Salinas. A solenidade que marcou o início do funcionamento da unidade ocorreu no final de fevereiro, contando com a presença de autoridades municipais, gestores do Plano de Saúde São Lucas, responsável pelo projeto e convidados. O mais novo empreendimento do Plano de Saúde São Lucas tem estrutura moderna, com mais de 900 m² de área construída, e vai funcionar com atendimentos em diversas áreas, contando com espaço para realização de exames e sala cirúrgica. (Tribuna do Norte – Salinas)

Pirapora terá Hospital de Campanha

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Pirapora vai abrigar um Hospital de Campanha para ampliar a oferta de leitos no atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus. A medida foi definida pela prefeitura e aprovada pelo Ministério Público. A unidade de saúde deve começar a funcionar dentro de 15 dias. O hospital vai ser criado para evitar a sobrecarga e até um colapso nos atendimentos da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em caso e agravamento no número de pessoas infectadas com o coronavírus na cidade e região. Pirapora possui 28 casos suspeitos da doença, um deles já descartado. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Transporte registra queda

Uberaba vem adotando medidas de combate ao coronavírus. Entre elas a não aglomeração de pessoas, para evitar a transmissão do vírus. Os reflexos das ações, que foram estabelecidas por meio de decretos municipais, já são vistos nos ônibus coletivos, que hoje estão praticamente vazios. A Superintendência de Transporte Público de Uberaba divulgou o número diário de passageiros que utilizou o transporte nas últimas duas semanas. Em 14 de março foram transportados 30,5 mil passageiros e, neste sábado, 28, 2,7 mil. Entre o domingo dia 22 de março e este sábado, 28, a queda diária foi crescente. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Parque do Sabiá entre os maiores

Desde sua inauguração, em 1982, o Estádio Municipal Parque do Sabiá de Uberlândia está entre os maiores do Brasil, em capacidade de público. Um levantamento coloca-o em 9ºlugar entre os principais do País. Em 1º lugar está o Maracanã (Rio de Janeiro), hoje com capacidade para 78.838 pessoas, e na sequência estão Mané Garrincha (Brasília) com 72.788 lugares; Morumbi (São Paulo) com 66.795; Castelão (Fortaleza) com 63.903; Mineirão (Belo Horizonte) com 61.846; Arruda (Recife) com 57.000; Arena Grêmio (Porto Alegre) com 56.500; Beira Rio (Porto Alegre) com 56.000; Estádio Municipal Parque do Sabiá (Uberlândia) com 53.350; e o Arena Fonte Nova (Salvador) com 50.025 lugares. (Gazeta do Triângulo- Araguari)

HM faz campanha para respiradores

O Hospital Margarida de João Monlevade realiza uma campanha de arrecadação de fundos para enfrentar o Covid-19, o novo coronavírus. O novo provedor do Hospital, José Alberto Grijó, declarou que o objetivo é adquirir dez respiradores artificiais, compra que gira em torno de R$600mil, além de testes rápidos para o coronavírus. Hoje, o Hospital tem 21 respiradores. As doações de qualquer valor podem ser feitas pela conta 34882-3 na agência 0607 da Caixa Econômica Federal. Para transferências de outros bancos (DOC ou TED), é necessário digitar o CNPJ 21142203000192. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Ceresp volta a receber preso

Para evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus (Covid-19) no sistema prisional mineiro, foram criadas 30 unidades de referência, espalhadas por todo o Estado, que vão funcionar como centros de triagem e portas de entrada para novos detentos do sistema prisional. Dentre essas unidades, está o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Ipatinga, que vai voltar a receber presos. O Ceresp estava interditado parcialmente desde 2016, quando ocorreu uma rebelião que deixou boa parte da unidade destruída. Com isso o local passou a ser ocupado apenas por mulheres reclusas. (Diário do Aço- Ipatinga)