Patos terá superintendência da CEF

Num movimento de reconhecimento da Caixa Econômica Federal (CEF) às potencialidades do município de Patos de Minas e região, foi anunciada na semana passada em reunião no gabinete do prefeito, a instalação de uma Superintendência Executiva da CEF na cidade. O anúncio foi feito pelo superintendente regional da CEF, Luís Carlos Alves, que estava acompanhado do gerente regional de Uberlândia, Gilmar Pereira Passos, do gerente regional de Patos de Minas, Domingos Sávio Rosa, e do funcionário da CEF, Daniel Rabelo de Vasconcelos Júnior. Os representantes informaram que a CEF passa por uma reformulação e nela serão instaladas mais 8 superintendências no País, sendo que duas delas serão no Estado de Minas Gerais, tendo sido escolhidas as cidades de Patos de Minas e Betim para sediar essas superintendências. (Folha Patense)

Estado pode retomar em 2020 obras do Anel

A obra do Anel Viário Sul, que liga a BR-050 a MGC-497 e que já dura mais de 25 anos, pode ser retomada em 2020. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, pelo secretário de estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, durante encontro em Uberlândia com representantes de entidades civis e políticos da região do Triângulo Mineiro e Pontal. De acordo com o secretário, os recursos para a retomada das obras viriam de um empréstimo antigo celebrado pelo Estado e que se conseguir essa verba, após o período de chuvas, em março as obras devem ser reiniciadas. O Anel Viário Sul foi um dos trechos da malha viária da região que tiveram as demandas repassadas ao secretário. (Diário de Uberlândia)

Comitê aciona Igam para manter Barragem

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pacui, Jequitaí e São Francisco solicitou na última segunda-feira, 2, ao Instituto Mineiro de Gestão das Àguas (Igam) que o órgão, responsável pela fiscalização dos rios em Minas Gerais, impeça o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de esvaziar a Barragem da Caatinga, localizada no distrito de Engenheiro Dolabela; pois isso vai implicar em deixar mais de 700 famílias sem água para consumo humano no Assentamento Betinho. A decisão foi tomada na reunião plenária do Comitê, realizada na sexta-feira, 29, em Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Divinópolis vai receber mais de R$ 4 milhões

Ainda neste ano, o caixa da Prefeitura vai ter um incremento para ajudar no custeio de pessoal. Segundo a nota técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) da Câmara dos Deputados, Divinópolis deve receber cerca de R$ 4.251.320,09. O valor é referente ao megaleilão do pré-leilão realizado pela União no dia 6 de novembro. A previsão é de que o repasse acontece no dia 30 de dezembro. A expectativa era que R$ 8.759.001,54 fosse destinados à cidade, mas parte dos lotes não foi vendida. (Jornal Agora- Divinópolis)

Processo Eletrônico muda atendimento

A forma de atendimento nos cartórios eleitorais de Ipatinga passa por alteração. Desde o dia 26 de novembro, 259 zonas eleitorais mineiras, que abrangem 770 municípios, passaram a utilizar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) de forma obrigatória para a propositura e tramitação de novas ações na primeira instância. A chefe de cartório da 348ª Zona Eleitoral, Luísa Maria de Sá, explica a vantagem que o PJe vai trazer. Em relação ao cartório eleitoral, Luísa destaca que os processos deixam de existir em meio físico, passando a existir e tramitar em meio eletrônico por meio de sistema próprio disponível na internet. (Diário do Aço- Ipatinga)

Regulamentação de transporte é enviada

Foi encaminhado para a Câmara Municipal de Arcos, o Projeto de Lei 24/2019, que regulamenta o transporte individual urbano no município. Após reuniões com os taxistas, notou-se a necessidade de promover uma regulamentação no serviço, visto que com o surgimento das novas tecnologias, o transporte por aplicativos se tornou uma realidade no município. De acordo com a proposta, a autorização para a execução do serviço de transporte individual por aplicativo vai caber ao Departamento de Trânsito Municipal (Arcotrans). A proposta agora segue para a apreciação dos vereadores. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Uberaba vacinou 98% do rebanho

Uberaba atingiu 98% de vacinação de todo o rebanho bovino que o município possui. A abrangência da cobertura vacinal foi solicitada pelo Jornal da Manhã e levantada pelo Sindicato Rural de Uberaba (SRU) junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Gilberto de Oliveira Dias, presidente do SRU, comemorou o resultado e lembrou que um pequeno número de produtores ainda não aplicou a vacinação. “Aqui em Uberaba apenas 121 produtores não vacinaram o gado e eu acredito que muitas dessas pessoas podem não estar produzindo mais, porque muitos produtores, às vezes, deixam a pecuária e não comunicam o IMA”, aponta. (Jornal da Manhã- Uberaba)