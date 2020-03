Rede de Notícias do Sindijori MG

Entidades querem flexibilização

Entidades e sindicatos querem a flexibilização do decreto municipal para a reabertura do comércio em Uberaba. Um documento foi apresentado ao prefeito Paulo Piau. A informação é do presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba (Aciu), Anderson Cadima. Além da Aciu, a mobilização conta com o apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Vale do Rio Grande (Fiemg), Sindicato do Comércio de Uberaba (Sindicomércio), Sindicato dos Profissionais da Contabilidade e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Uberaba. O presidente da Aciu sabe da importância de salvar vidas, mas observa o cenário econômico prejudicado com o decreto que determina o fechamento do comércio até o dia 30 de abril. (Jornal da Manhã – Uberlândia)

Anunciada reabertura de hospital

A Prefeitura de Uberlândia comunicou que requisitou a utilização do hospital Santa Catarina para uso no combate e prevenção à Covid-19. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Município e a justificativa pelo uso do espaço é devido à “necessidade de adoção de medidas excepcionais e transitórias para resguardar a saúde coletiva e individual, diante do quadro de pandemia provocado pelo novo coronavírus”. Ainda segundo o Executivo, a partir desta terça-feira, 24, um grupo de trabalho vai começar a atuar para colocar em funcionamento os 20 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e outros leitos existentes no hospital, além de todos os equipamentos disponíveis no local. (Diário de Uberlândia)

Acordo ajuda no combate ao Coronavírus

A Justiça mineira homologou acordo entre o Estado de Minas Gerais e a Vale S.A. que vai permitir a utilização de R$ 5 milhões e seus rendimentos para a construção de ala específica, no Hospital Eduardo de Menezes, para atender pacientes acometidos pelo Coronavírus (Covid-19). O pedido de homologação foi apresentado pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) e pela Vale ao juiz Elton Pupo Nogueira, da 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira, 18. O valor liberado vai ser considerado como compensação ou reparação no julgamento final do processo que apura a extensão dos danos causados pela empresa com o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. (Jornal Correio do Sul- Varginha)

Cemig coloca à venda imóveis

A Cemig vai vender por meio de pregão eletrônicos 26 imóveis, avaliados em aproximadamente R$ 19 milhões, próximos à represa de Três Marias e, também, no centro de Belo Horizonte, em Lagoa Santa, Araguari, Pouso Alegre e outros municípios do Triângulo, Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha e das regiões Norte, Sul, Oeste e Sudoeste de Minas. Nas imediações da represa de Três Marias, vão ser colocados à venda um imóvel em Morada Nova de Minas e oito propriedades no loteamento Náutico Três Marias, no município de mesmo nome. No Sul de Minas, são três imóveis urbanos em Pouso Alegre, São Lourenço e Itutinga. (Gazeta de Varginha)

Vacinas acabam no primeiro dia

Com a previsão de atender mais de 20 mil idosos durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Poços, o estoque de 5,2 mil doses disponível para o primeiro dia em 25 postos durou apenas até o início da tarde desta segunda-feira, 23. A chegada de novas doses estão previstas para a próxima semana. Ao todo, ¼ da população dos idosos do município foi imunizada neste primeiro dia. A primeira fase da campanha vai até dia 16 de abril e a meta é imunizar 20,6 mil idosos e 3,5 mil profissionais da saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a produção das doses da vacina foi antecipada, haja vista que a vacinação só começaria em abril. (Jornal da Cidade- Poços de Caldas)

HU aceita doações de equipamentos

Interessados em doar equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais que atuam nas unidades do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vão poder entregar o material a partir desta segunda-feira, 23. O hospital vai aceitar itens de almoxarifado e de farmácia. Embora a instituição tenha assegurado o fornecimento adequado de EPIs para seus trabalhadores, há um cenário mundial de escassez desses materiais que pode se agravar em função da pandemia do novo coronavírus. Portanto, via ser bem-vinda a doação de avental cirúrgico descartável (estéril); avental hospitalar manga longa (SMS); filtro HEPA para ventiladores mecânicos; luva de procedimento P, M ou G (uso em área de saúde); máscara cirúrgica; máscara N95 (BFE 99%); óculos de proteção; óculos de sobreposição; papel toalha; protetor facial; e touca descartável com elástico. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Guaxupé Café Festival é cancelada

O prefeito de Guaxupé, Jarbas Corrêa Filho (Jarbinhas), editou o Decreto nº 2183, com medidas de combate ao Coronavírus (por volta das 22h18 da noite de segunda-feira, 23). Iniciado oficialmente há pouco mais de uma semana, o trabalho de enfrentamento à pandemia tem sido realizado por um Comitê, composto por profissionais técnicos e político-administrativos. Após determinar o controle dos acessos às entradas da cidade, assim como o fechamento do comércio e da prestação de serviços, o governo municipal agora cancela o Guaxupé Café Festival, que aconteceria em junho deste ano. (A Folha Regional- Muzambinho)